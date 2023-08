escuchar

Este jueves Marixa Balli rompió en llanto tras darse a conocer los resultados del último parte médico de Silvina Luna. La salud de la actriz y modelo empeoró con el correr de esta semana y la bailarina no logró contener las lágrimas durante la emisión de LAM (América). “Me da pena”, esbozó con la voz entrecortada.



A raíz de las distintas versiones que circularon en las redes sociales sobre la situación compleja que atraviesa Luna, desde LAM, Yanina Latorre - que se encuentra en reemplazo de Ángel De Brito - inició el programa con la información detallada y brindada por parte de Ezequiel, el hermano de Silvina.

Luego de enumerar el cuadro crítico de la modelo y tras la pequeña entrevista que el panel le realizó a Matías Salwe, expareja de Luna, Latorre interrumpió el procedimiento habitual del programa y destacó el desconsolado llanto de Balli. “¿Qué te pasa amor que te veo emocionada, triste y llorando?”, consultó la conductora. Rápidamente respondió: “No puedo hablar”.

Con angustia, la bailarina se esforzó para contestarle a Latorre la causa de sus lágrimas y continuó: “Me da mucha pena que por una cirugía, por un conch***, una chica tan joven esté transitando esta situación”. “Es terrible”, intervino Yanina al tiempo que Balli agregó: “Un hermano que no puede tomar ningún tipo de decisión por el dolor”.

Ante la consulta de la conductora acerca de su afinidad con Silvina, Marixa replicó: “No era amiga, pero no lo entiendo. ¿Cómo un cirujano puede hacer esto? Alguien que elige entrar al quirófano para embellecerse, para que le cambie la vida para mejor. No entiendo a la Justicia”. “Aparte el hermano después. A mí me mata él”, lamentó mientras se mordió los labios para no estallar en llanto y sumó: “Sí, si tiene que tomar una decisión determinante, es muy duro”.

