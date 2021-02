El furioso chat entre Dalma y Jana Maradona por la sucesión: “Ya arrancamos mal”

Luego de la muerte de Diego Armando Maradona, algunos de sus hijos armaron un grupo de chat para poder coordinar los trámites de la sucesión del Diez, la consiguiente división de bienes y otros temas que les competen a los hermanos sobre la herencia de su padre.

Pero no todo es armonía en este grupo. El periodista Ángel de Brito reveló este miércoles un fuerte intercambio de mensajes que tuvieron Dalma Maradona y Jana Maradona, porque esta última había iniciado un trámite de sucesión en la Ciudad de Buenos Aires sin avisarle nada al resto. “Ya arrancamos mal”, sentenció, enojada, Dalma.

Además de Dalma y Jana, el grupo de chat interesado en la sucesión del Diez está formado, de acuerdo a lo que contó el conductor de LAM (eltrece), por Verónica Ojeda -en representación de Dieguito Fernando-, Giannina Maradona y el napolitano Diego Maradona Junior.

El furioso chat entre Dalma y Jana Maradona por la sucesión de su padre

El picante intercambio de mensajes que estuvo a cargo de Dalma y Jana ocurrió el 3 de diciembre del año pasado, y comenzó cuando la hija mayor de Claudia Villafañe supo que “alguien” había iniciado el trámite de sucesión en la ciudad Buenos Aires.

“Me acaba de escribir mi abogado que alguien se presentó en Capital para iniciar los trámites de sucesión. ¿Alguien sabe algo?”, escribió Dalma a las 14.21 del citado día. Todos los mensajes eran leídos al aire por De Brito. Pocos segundos más tarde, Jana recogió el guante y expresó: “Nos presentamos con mi abogado en Capital porque el entiende que la sucesión debería tramitarse ahí”.

“Creía que habíamos quedado que nos presentábamos todos en el mismo lugar”, respondió Dalma, aumentando la tensión de la charla.

“Es que para Gustavo lo debía tramitar en San Isidro y quizás para los abogados de otros debería ser en otro lado. Por eso queríamos charlar antes de que cualquiera se presente”, replicó Jana.

Dalma Maradona se enojó con Jana porque había iniciado el trámite de la sucesión sin avisarles previamente que lo iba a hacer: "Me hubiera gustado no enterarme por la tele", le dijo a su hermana Archivo

Yanina Latorre, panelista del programa, intervino en la lectura de los chats para opinar sobre el intercambio. Y lo hizo en favor de Dalma. “Es jodida (Jana). Tiene la oportunidad de que se junten todos los hermanos, estar por fin todos juntos los Maradona, que es algo que luchó toda su vida, pero es jodida la pende...”.

Luego de la intervención de la panelista, De Brito continuó con la lectura de los mensajes, en el que ambas hermanas discutían acerca del trámite sucesorio. “Yo ofrecí hacer una presentación en conjunto”, dijo Jana. “Claro, por eso pensé que estábamos todos en la misma”, señaló Dalma.

Entonces, Jana le recordó a Dalma que ella había hecho la presentación del trámite sucesorio previamente en otro lugar: “Vos no avisaste que te presentabas en San Isidro. Y no tengo problema”. “Yo sinceramente pensé que no había otro lugar para hacerlo, nunca creía que podía pasar esto”, contestó Dalma.

“Ambos escritos nos nombran a los cinco”, acotó Jana, en referencia a las dos presentaciones por la sucesión. Dalma, que ya parecía haber perdido un poco la paciencia, escribió: “Aunque sea me hubiera gustado no enterarme por la tele, así que ya arrancamos mal. Pero bueno, evidentemente las cosas van a ser así a partir de ahora”.

“Lo podrías haber evitado, pero decidiste hacerlo igual. Yo lo mío lo presenté ahí porque pensé que estábamos todos en la misma. Si no, no presentaba nada”, agregó la hija mayor del Diez.

El intercambio de chats comenzó porque Jana había ido a iniciar el trámite de sucesión en un juzgado de la ciudad de Buenos Aires, sin avisar al resto de sus hermanos

“Te presentaste sola cuando podíamos hacerlo en conjunto. Mientras yo estaba en Tigre vos estabas presentándote en la sucesión -retrucó Jana-. Yo podría haber hecho lo mismo argumentando que era urgente. Me equivoqué en no avisarles de la presentación de hoy. Eso es cierto y pido disculpas. Pero al mismo tiempo estuve resolviendo la seguridad de la casa y qué hacer con las cosas”.

“Yo avisé cuando estuve reunida con mi abogado, avisé que había que hacer algo urgente y avisé que me iba a presentar y te mandé donde”, respondió nuevamente Dalma, para diferenciarse de la actitud de su hermana.

Ya bastante ofuscada, la Dalma -como le decía su padre-, arremetió: “Yo no hice nada que ustedes no sepan. Con las disculpas no ganamos nada, porque vos sola te presentaste en otro lado, lo único que hace esto es DEMORAR LAS COSAS (sic)”.

Salvo alguna tibia participación en el chat de Giannina, en apoyo de su hermana, el resto de los integrantes del grupo se mantuvieron en un respetuoso silencio durante todo el tenso intercambio entre Dalma y Jana.

LA NACION