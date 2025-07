La forma en que Vanessa Kirby ayuda a Pedro Pascal a superar la ansiedad y las críticas al respecto

Tras el reciente estreno de Los Cuatro Fantásticos: Primeros Pasos, y en medio de la vorágine de prensa, una imagen de Vanessa Kirby y Pedro Pascal capturó la atención y puso el foco en el trastorno que el actor chileno padece.

Pedro Pascal se convirtió en tendencia por su ansiedad (Foto: Captura X)

“Porque a Pedro Pascal le volvió a dar ansiedad, esta vez cerca de Vanessa Kirby, su coprotagonista en Los Cuatro Fantásticos”, escribieron desde la cuenta de X de Tendencias de Argentina sobre un video en los que se ve a la intérprete de la Mujer Invisible con un vestido al cuerpo color turquesa y al actor que se pone en la piel de Reed Richards, quien no solo apoya la palma de su mano en la cintura de su compañera, sino que también toca uno de sus brazos.

Pese a que recibió varios comentarios de apoyo de algunos usuarios, otros lo cuestionaron e hicieron hincapié de que podría ser un síntoma “selectivo”, es decir, que no fuera cierto. “Creo que vamos a empezar a llamarlo el ‘toquecitos’: Pedro Tocame Pascal”; “Tiene una puntería para los ataques de ansiedad”; “Este sí que usa la ansiedad a su favor”; “Cuando una enfermedad se vuelve excusa! No le creo nada a este tipo” y “Esa ansiedad sí es curiosa”, fueron parte de los más destacados.

Algunos de los comentarios en contra de Pedro Pascal (Foto: Captura X)

Pese a quienes no le creen, esta no es la primera vez que su compañera de elenco se convierte en un gran apoyo para él. El año pasado y en medio de un encuentro de fanáticos en la Comic-Con de San Diego, Pascal comenzó a sufrir los síntomas que se le presentan cada vez que está en frente del público. En ese momento, el actor le tocó el brazo a su colega y ella no dudó en tomarle la mano, gesto que no solo fue considerado una muestra de amistad y apoyo, sino que también dejó en evidencia la misma química que muestran en pantalla como la pareja principal de la nueva película de Marvel.

Pedro Pascal y el gesto de Vanessa Kirby en la Comic-Con de 2024

A raíz de esa secuencia, Kirby dijo que en ese momento los dos estaban “increíblemente nerviosos”, ya que era su primera presentación pública como protagonistas del filme, y que el gesto fue un acto espontáneo de apoyo mutuo. “Él quería que supiera que estábamos juntos en esto, y me pareció un gesto hermoso. Me alegré mucho de poder apretarle la mano también”, aseguró por entonces diálogo con Vanity Fair.

Cabe destacar que en varias oportunidades Pedro Pascal se refirió a cómo el contacto físico le ayuda a manejar la ansiedad social que le provoca la exposición mediática. Para él, esta necesidad de contacto es una forma de anclarse en el presente, un apoyo tangible que muchas personas que sufren de ansiedad utilizan.

Además del contacto físico, el actor compartió otras estrategias que lo ayudan, como la respiración consciente, el mindfulness y el intercambio emocional directo con su círculo más íntimo. Todo aquello le permite enfrentar con más éxito los momentos de alta tensión emocional que, por su trabajo, le toca vivir constantemente.

Precisamente en una de sus interacciones con Bella Ramsey, su compañera en la serie The Last of Us, la cual fue capturada por Variety, la actriz le preguntó curiosa por su postura corporal particular, con la mano en la boca del estómago, la cual se repite en cada alfombra roja.

El momento en el que Pedro Pascal le explica a Bella Ramsey sobre el método con el que combate su ansiedad

“Porque mi ansiedad está justo aquí”, le respondió el intérprete al mismo tiempo en que le señaló la parte alta de su panza. Esto explica también por qué suele mantener aquella pose cuando es fotografiado en cada evento público.

La explicación científica detrás del gesto de Pedro Pascal lo explica el portal de psicología Counselling Directory y diversos estudios científicos, los cuales determinaron que el contacto físico, como abrazarse o tomarse de la mano, desencadena la liberación de oxitocina, también llamada la “hormona del amor”, que es conocida por fomentar sentimientos de unión y reducir el estrés y la ansiedad.