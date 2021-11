Murió Sebastián Boscán, el actor famoso por su papel en Pasión de Gavilanes: tenía 41 años

El mundo del espectáculo está de luto: murió Sebastián Boscán, famoso por su interpretación de Leandro Santos en la ficción Pasión de Gavilanes. El actor de 41 años falleció este domingo a causa del cáncer de estómago que padecía.

La noticia la dio a conocer su amigo y periodista Carlos Ochoa, quien este lunes informó la partida de Leonardo Zapata Bohórquez, nombre real del artista, en un mensaje a través de las redes sociales. “Me duele en el alma tu partida. Gracias amigo por tantos personajes inolvidables. Parece mentira decir esto. Descansa en paz, Sebastián Boscán. Estoy en shock”, escribió.

Boscán estudió arte dramático en el Roxbury Community College, en Boston, Estados Unidos. Luego continuó su formación en talleres de actuación en Colombia. Su carrera profesional arrancó en 2002 con La venganza, donde interpretó a Tulio Valerugo, pero realmente saltó a la fama en 2003 con Pasión de Gavilanes.

El periodista y amigo del actor, Carlos Ochoa, informó este lunes a través de Twitter la muerte de Leonardo Zapata Bohórquez, nombre real del actor

Gracias a su interpretación de Leandro Santos en esa novela -era el amigo incondicional del protagonista Oscar Reyes-, el actor no solo se ganó el cariño del público sino que también se hizo conocido internacionalmente. Luego participó en otras ficciones en la pantalla chica, entre las que se destacaron La mujer en el espejo, Doña Bárbara, Sin senos no hay paraíso, La reina del Sur, entre otras. En la Argentina, fue conocido por su rol como Camilo en la recordada tira Montecristo de 2006.

Sebastián Boscán tenía 41 años (Crédito: Instagram/@sebastianboscanoficial)

Si bien Boscán se hizo famoso por la novela colombiana, manifestó su frustración en varias oportunidades ya que lo rechazaban en los castings por haber hecho ese personaje. “En la Argentina conseguí un trabajo gracias a ese papel, pero lo odié porque por su culpa dejaron de llamarme durante mucho tiempo. Digamos que fue muy creíble, entonces la gente no me reconocía. Decían: ‘No, yo no quiero a esa loquita en esta telenovela, qué fastidio’”, expresó una vez en el programa Bravíssimo.

Sebastián Boscán en una de las escenas de Pasión de gavilanes junto a Natasha Klauss, quien interpretó a Sara Elizondo

Recientemente, Telemundo reveló que habrá una segunda temporada casi 20 años después y confirmó el elenco que participará en ella. Entre los convocados no estuvo Boscán, quien contó al medio Minuto 30: “Conozco a algunos que han negociado, pero a mí no me han dicho nada. Cero”.

La muerte de Sebastián conmovió tanto a sus seguidores como a colegas que alguna vez compartieron pantalla con él, como Natasha Klauss, quien interpretó a Sara Elizondo en Pasión de Gavilanes. “La muerte es un cambio, solo eso, pero jamás dejará de sorprendernos. Descansa en paz y vuela alto con esas risotadas tan maravillosas que te caracterizaban. Tu talento se extrañará, pero más lo grande de tu compañía y amistad hace 17 años donde compartimos tanta escenas”, escribió en su cuenta en Instagram, donde acompañó el texto con una foto de una escena de la ficción junto al actor.