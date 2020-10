Este viernes en El gran premio de la cocina, la conductora Carina Zampini anunció un beneficio que despertó indignación en los fanáticos del programa Crédito: eltrece

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 30 de octubre de 2020 • 21:52

Este viernes, en el final del programa de El gran premio de la cocina, conducido por Carina Zampini, se anunció un cambio en las reglas del juego que despertó polémica en las redes sociales, donde la audiencia acusó a la producción de tener "favoritismos".

Al comienzo de esta novena temporada, se anunció que los participantes sumarían dos tipos de puntajes: uno semanal y uno general. El semanal determina quién es el eliminado en el viernes de definiciones, mientras que el general otorga un beneficio que no fue revelado hasta ayer, a un mes y medio de haber comenzado la nueva edición del ciclo.

Tute era el participante con menor puntaje acumulado en la semana, por lo tanto, le correspondía ser eliminado del certamen. Zampini, sin embargo, antes de que hubiera que despedirlo reveló la gran noticia: "Sabíamos que el cocinero que más puntos obtenía en esta etapa individual de la competencia recibía un beneficio. Es realmente extraordinario".

A continuación, manifestó quién era el ganador y qué significaba esta mención para el resto de los participantes: "Matías, por haber conseguido acumular la mayor cantidad de puntos durante toda esta etapa individual, pasás directamente a la semifinal de esta novena temporada, por lo que los cuatro cocineros son parte de la próxima etapa: el cuadrangular. Julián, Tute, Santiago y Gustavo".

Al finalizar el programa, los posteos en las cuentas oficiales de El gran premio de la cocina en Instagram y Twitter se llenaron de comentarios con posiciones enfrentadas.

Muchos usuarios dieron a entender que Matías era un "acomodado", ya que, además, había ganado dos veces la "inmunidad", otro beneficio del certamen para no ser eliminado durante dos semanas.

Uno de los seguidores de Instagram señaló: "¡Pasó lo que hace dos semanas vienen diciendo! ¡Hicieron pasar al acomodado directo a la final sin competir! El gran premio merece un escrache del público. Ya es muy alevoso lo que hacen".

En Twitter, otra persona fue dura con la producción: "No saben qué inventar para ayudar a Matías, hoy fue el peor plato e inventaron lo del puntaje para llevarlo a la final".

"Me pregunto por qué no le dan el premio a Matías y listo", comentó otra mujer en la red social de los 280 caracteres.

El participante ya estuvo envuelto en una polémica cuando fue ganador de la anterior temporada. Dana, la otra finalista, acusó al programa de demostrar favoritismo.

Por otro lado, Tute también fue blanco de críticas de los fanáticos. En la primera semana iba a ser eliminado por tener el menor puntaje, pero ese mismo día se anunció que no se iba a definir quién sería el primero en dejar la competencia, sino que la eliminación se postergaba una semana más. Finalmente, Natasha fue eliminada en su lugar.

"Todos hablan de Matías esto y Matías lo otro. Gente, Tute perdió dos veces y ya van dos veces que se salva. Qué falta de respeto para Julián, Santiago y Gustavo, qué vergüenza, Tute hoy se tuvo que ir y listo, hizo una simple milanesa, pónganse las pilas", sentenció una seguidora en Twitter.

"¡Cuando te salvás dos veces por las sorpresas!", se pudo leer en un tuit con un meme de Batman diciendo "qué misterio".

"Ya no saben qué hacer para que Tute se siga salvando. Justo cuando se tenía que ir, oh casualidad, apareció de la nada una nueva modalidad de semana de inmunidad y no expulsión. Y ahora.", decía el tuit de otro espectador indignado.