En el programa de este viernes de El gran premio de la cocina, conducido por Carina Zampini, los participantes tuvieron vía libre para cocinar lo que quisieran, pero dándole un toque propio, dentro de los tiempos que les marcaran los jurados Christian Petersen, Felicitas Pizarro y Mauricio Asta.

A Tute le tocó realizar su plato en 75 minutos y decidió hacer una milanesa a la napolitana con una tortilla. El jurado se mostró impresionado por la preparación del participante, sobre todo Petersen.

"Me gusta que quieras entusiasmarnos, que quieras emocionarnos a través de la cocina diaria, creo que está bueno. La tortilla se ve fantástica, la milanesa se ve desde ya generosa, gratinada, una salsa de tomate fresca, que creo que está buena para una napolitana", sentenció con una sonrisa el parrillero. Y le preguntó: "¿Qué crees vos que tienen de diferente tu milanesa y tu tortilla?".

Tute le respondió con sinceridad. "No sé si tienen algo diferente, quizás la salsa inglesa que usé, yo siempre le pongo vino blanco y mostaza, creo que le da un toque distinto. Y la tortilla es como la hacen en España, con la papa confitada y creo que está buenísimo", explicó el cocinero.

Tute presentó unas milanesas a la napolitana con tortilla que conquistaron a Petersen Crédito: eltrece

Petersen siguió alabando la creación: "La milanesa, Cari, creo que entra en el Olimpo de las buenas milanesas de El gran premio de la cocina. Fantástica".

Y agregó: "Quizás la milanesa de lomo no es la ideal porque es medio zonza en sabor, pero vos Tute haz hecho algo muy bueno que es aderezarla, condimentarla, hacer una salsa jugada, con unos tomates confitados por adentro, mucho jamón del bueno en el medio, la justa cantidad de queso, pequeñas zonceras que hacen a una gran milanga".

Luego, el jurado se enfocó en la tortilla, que era bastante alta: "Tute, a mayor altura más dificultad y se la ve confitada, eso me gusta". Además, le preguntó a qué le remitía este plato. "A que me encanta hacer tortilla, es una de las cosas que aprendí de mi abuelo", reconoció el concursante.

En ese momento, Petersen le hizo una propuesta inesperada: "Primero, que sin dudas no te vamos a invitar a competir, creo que nos ganás. Segundo, mi próximo objetivo en la cocina es poner una rotisería. A mí me encantaría que seas jefe de la cocina de este tipo de platos". Zampini se mostró sorprendida y Tute no dudó: aseguró que iría encantado.