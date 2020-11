El gran premio de la cocina: Christian Petersen hizo una romántica confesión

Christian Petersen decidió expresar sus sentimientos en la última emisión de El gran premio de la cocina Crédito: eltrece

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 28 de noviembre de 2020 • 01:41

Las devoluciones de los platos por parte de los jurados Christian Petersen, Mauricio Asta y Felicitas Pizarro suelen ser momentos estresantes, pero también hay lugar para la distensión. Este viernes, en El gran premio de la cocina (eltrece), Petersen estaba probando una suprema rellena acompañada de papas fritas cuando decidió hacerle una confesión a Carina Zampini, la conductora del programa.

Según el jurado, el equipo verde, representado por Felipe, le había entregado un plato que "pecaba" de moderno, ya que estaba decorado con "pinceladas" de salsa. Petersen comparó la forma en la que quedó presentada la salsa con una telaraña de Spider-Man. Y le pidió una opinión a Zampini.

"Yo creo que lo que ellos presentan, en este caso, siempre va a estar bien, porque (la consigna) no decía 'moderno o no moderno', no decía 'brutal o muy brutal', decía 'una suprema rellena con papas'. ¿Está la suprema rellena? ¿Están las papas fritas, Felipe? Entonces lo otro es una anécdota", aseguró la conductora.

"Pasa que cada uno tiene su paladar y estoy muy expectante de lo que vayan a decir", le respondió el participante. "Sí, por supuesto, pero referente a la presentación y a esta cosa tipo Spider-Man, para mí está bien, son decisiones personales", expresó Zampini. Y le dijo a Petersen: "¿Usted por qué me busca a mí? Después dice que soy mandona".

Entonces, Petersen se sinceró: "Te extrañaba, Zampini, te extrañaba", haciendo alusión a la ausencia de la conductora en el programa luego de su diagnóstico de coronavirus. Zampini contestó: "Yo los extrañé mucho". Mauricio Asta intervino y preguntó, indignado: "¿Dijo que sos mandona? Qué atrevido, qué tupé".

"Dijo que eran todos mandones y que yo no estaba excluida de eso, dijo que era la más mandona de todos", se explayó la conductora. Petersen le respondió, entre risas: "Hay gente que está al 99% de mandón y otra que está al 100%, por algo conduce".