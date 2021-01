Christian Petersen, jurado de El gran premio de la cocina, reveló un tip de cosmética inesperado que implementa todos los días Crédito: eltrece

La rutina del cuidado de la piel, que es furor en las redes sociales a través de los influencers de belleza, llegó a ser un tema de conversación también en El gran premio de la cocina. Este lunes, el jurado Christian Petersen sorprendió al revelar el producto que utiliza diariamente.

El comentario fue en el marco de la devolución del arrollado red velvet que entregó el equipo verde. Al comienzo del programa, los participantes habían olvidado retirar harina de la despensa y tuvieron que improvisar. Entonces Pilar, la encargada del plato, suplantó la harina por coco.

Petersen probó el arrollado que presentó la participante y se mostró a gusto. "Quedó muy rico, soy fanático del coco", explicó. Y agregó una confesión sobre su vida privada: "Todas las mañanas me pongo un poco de aceite de coco".

Carina Zampini, la conductora del ciclo, lo interrumpió: "Perdón, usted dijo 'me pongo aceite de coco'. ¿En dónde?". El jurado hizo el gesto de pasarse crema en la cara y dijo: "Lindo por fuera". Mauricio Asta, también jurado del reality culinario, explicó que esa era la consigna del día a la hora de cocinar.

Luego, Zampini consultó sobre el aporte de este aceite. "Es fantástico para la piel, para el pelo, para cocinar", le respondió Petersen. "¿Da elasticidad?", le repreguntó picante la conductora. El parrillero no se quedó atrás y le contestó: "Humecta y da sex appeal". A continuación, se rió y agregó: "Eso es mentira".

La conductora, muerta de risa, le dijo: "Era eso. Tanta mujer que pregunta por usted. No sabe la cantidad de mujeres que preguntan por usted. Está ocupado". Asta repitió al aire el término"sex appeal" y Petersen le pidió que "no se ponga celoso". Para cerrar, Zampini le consultó al pastelero si él también usaba aceite de coco. "No, yo me pongo cremitas, de la que uno compra", contestó.