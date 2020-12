Carina Zampini y Juan Marconi celebraron los 600 programas de El gran premio de la cocina con un duelo inesperado

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 29 de diciembre de 2020 • 21:56

Este martes, El gran premio de la cocina (eltrece) llegó a sus 600 emisiones. En medio del festejo, Carina Zampini y Juan Marconi, los conductores del ciclo, se enfrentaron en un insólito desafío que divirtió a los participantes y al jurado. En un breve segmento del programa, jugaron al clásico "dígalo con mímica".

"Vamos a tener una prueba más que va a dar un beneficio al equipo ganador así que pongan atención. Es una prueba que nos va a divertir a todos", comenzó Zampini. "Van a jugar al dígalo con mímica", explicó Felicitas Pizarro, la presidenta del jurado.

Y siguió: "Se van a hacer dos rondas donde cada equipo va a tener que adivinar qué película están interpretando Juan o Cari en el menor tiempo posible. Tienen un minuto como máximo, quien gane va a tener un beneficio extra".

"A mí jugar me encanta, a todo, en cualquier momento", confesó Zampini, a lo que su compañero no tardó en retrucar: "Sos actriz". "No tiene que ver con actuar esto, tiene que ver con tener la rapidez de interpretar", le contestó la conductora. "Actuar, justamente, lo que hacés vos profesionalmente", agregó Marconi.

A Juan le tocó Como agua para chocolate, pero su actuación quedó frustrada porque el equipo rojo no logró adivinarla. "¡Agua! Agua, lluvia. Por favor, viejo, ¿qué querés? ¿Que me bañe ahí?", gritó indignado. Por el lado del verde, resultó más fácil: Zampini interpretó a la perfección la película Tomates verdes fritos y el equipo ganó la prueba.