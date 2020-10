El chef y jurado Christian Petersen fue duro ayer en plena devolución con una de las participantes de El Gran Premio de la Cocina Crédito: eltrece

Christian Petersen suele ser uno de los jurados más exigentes y detallistas del concurso gastronómico El Gran premio de la cocina (ElTrece), conducido por Carina Zampini. Ayer, el parrillero le tiró un "palito" a Chiqui, una de las participantes de la novena temporada del ciclo televisivo.

Zampini estaba charlando con Chiqui antes de que los jurados den sus devoluciones sobre el plato de salchicha parrillera con guarnición que preparó. A la participante le tocó un beneficio al comienzo del programa: elegir el plato y el tiempo para entregarlo. "¿Vos bien Chiqui, contenta?", le preguntó Zampini. Chiqui le respondió escueta: "Sí, contenta".

La conductora siguió indagando sobre el humor de la participante: "Cuando tuviste la oportunidad de elegir tu plato, dijiste 'yo me quedo con el de los 35 minutos, salchicha parrillera' y, después, ¿sentiste que fue una buena decisión? ¿Hubieras preferido hacer otro plato?".

Chiqui le explicó su elección: "No, me parece que fue buena la decisión, como tenía la libertad quise irme por el lado todo de verduras, que me pareció bien". Entonces le tocó el momento para su devolución a Petersen y fue irónico: "Si estás contenta avisale a tu cara".

Por su parte, la participante se mostró tranquila. "Yo siempre estoy contenta", le respondió al chef. Petersen finalmente habló de la preparación con salchicha parrillera: "Para mí este plato es tal cual la Chiqui hoy, dice que está muy contenta, no se le veía al principio, pero en el fondo está, es muy sabroso este plato".