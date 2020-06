Christian Petersen criticó fuertemente a su colega, el chef pâtissier Osvaldo Gross Fuente: LA NACION

9 de junio de 2020

En El gran premio de la cocina (eltrece) suceden cosas todo el tiempo. Con la final de esta séptima temporada en el horizonte, Tute y Alfredo debieron preparar cuatro platos en casi las dos horas que dura el programa.

Como en otras ocasiones, los miembros del jurado brindaron tips y consejos útiles a los cocineros mientras alistaban sus platos. En esta oportunidad, el pastelero Mauricio Asta intentó charlar con Alfredo respecto a la preparación de los macarons, pieza clave de la jornada y de la cual Asta es experto .

Otro de los pasteleros más reconocidos en el país es el cocinero Osvaldo Gross , quien también fue jurado invitado de El gran premio en el 2018. "Yo no estoy escuchando porque vi un tutorial de Osvaldo Gross de cómo se hacen", comentó Alfredo mientras continuaba con sus preparaciones. "Osvaldo fue mi maestro lo admiro y es el numero uno", agregó Asta.

Luego, ya con el jurado esperando el primer plato, Christian Petersen destacó lo bueno que es Asta en la pastelería en general y en los macarons en particular y sostuvo: "Es importante que Alfredo sepa que no hay que seguir la receta de nadie más que de Mauricio, que es el mejor de la Argentina en lo que macarons respecta".

"No haría nunca una receta de Osvaldo Gross, porque el rey de los macarons es Mauri. Osvaldo es una persona muy técnica y muy fría y a mi no me gusta la pastelería técnica y fría, me gusta la pastelería amorosa", lanzó al aire.

Al segundo, la conductora Carina Zampini buscó despegarse de las polémicas declaraciones y sostuvo: "Esto que acaba de suceder corre solo por cuenta de Petersen, no es lo que nos pasa a todos nosotros porque amamos a Osvaldo".