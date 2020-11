Luego de la revelación de los dos participantes finalistas en El gran premio de la cocina, los seguidores del programa revolucionaron las redes sociales con sus críticas Crédito: eltrece

Este viernes se definieron los concursantes que pasaron a la final de la novena temporada de El gran premio de la cocina. Matías, Santiago y Julián compitieron en la semifinal durante cuatro días. Finalmente, Julián y Santiago fueron los participantes que se convirtieron en finalistas. En las redes sociales, los fanáticos del programa estallaron de bronca por el resultado.

En la última jornada, los tres cocineros tuvieron que destacarse preparando una saltimbocca de pollo con ensalada de verdes en 25 minutos, un bife con ensalada tibia de calabazas confitadas, kale crocante, hongos a la plancha, almendras y ricota en 50 minutos y macarons rellenos de chocolate en 70 minutos.

Santiago era el participante que venía acumulando más "cuchillos dorados" en los anteriores desafíos. Esa tendencia no pudo revertirse y los jurados Christian Petersen, Felicitas Pizarro y Mauricio Asta lo eligieron como finalista junto a Julián. Matías, por su parte, había sido el favorito durante todo el programa, ya que obtuvo el mayor puntaje en la etapa individual. Por esa razón se ganó el beneficio de pasar a la semifinal sin disputar el "cuadrangular".

A los pocos minutos de finalizado el programa, las redes sociales explotaron con cientos de comentarios cruzados. "Estoy indignada con el resultado. ¡Indignada! ¡A Matías le dieron la peor asistente! ¡Furiosa!", escribió una seguidora en Twitter.

"¡Injusticia total! Julián no hizo nada de pastelería, ¡hizo todo Erica! El jurado es cualquiera, Julián no se merece la final. Santy sí, totalmente merecido. ¡Aguante Mati! Sos el mejor", agregó, con enojo, otra espectadora del reality.

Un tema central en las publicaciones de los fans fue que Erica, la asistente de Julián, "lo ayudó de más" en las preparaciones. "Vergüenza programa trucho, Julián no hizo absolutamente nada, todo fue obra de su asistente, llanto falso, Petersen desastre. Matías seguís siendo el mejor", manifestó una usuaria. "Felicidades a Erica y a su ayudante Juli", expresaron otros en Instagram.

Además, algunos televidentes recordaron las fuertes críticas al programa que se hicieron hace dos semanas , cuando Matías recibió el beneficio de pasar directo a la semifinal. "¿No era que Matías era el acomodado?", increparon.

"Por fin se hizo justicia. Chau Matías", escribió otro seguidor en esta red social. "Me siento estafada por el programa. A mí me da lo mismo quien gane o pierda, pensaba que los participantes tenían que cocinar y hoy no fue así, un participante solo realizó el primer plato, lo demás lo hizo la ayudante. Me extraña del jurado, que ya no es tan creíble. Y felicidades a Erica que llegó a la final, que hoy cocinó todo delante de los jurados", concluyó otra seguidora iracunda.