La conductora se tentó al aire y llegó a llorar de risa en la última emisión del reality culinario, luego de que Mauricio Asta imitara a su colega del jurado Crédito: eltrece

7 de octubre de 2020 • 10:03

A veces, en El gran premio de la cocina las devoluciones de Mauricio Asta se extienden más que las de sus compañeros del jurado Christian Petersen y Felicitas Pizarro porque el pastelero canta o describe con minuciosidad los platos que preparan los participantes. Ayer, decidió imitar el estilo de Petersen y logró que la conductora, Carina Zampini, llorara de la risa.

Todo comenzó con Petersen intentando ser suave con una definición de la ensalada coleslaw que realizó Gustavo: "Voy a hacer la gran Mauri. Te voy a decir algo para la próxima vez, no es para ahora, es para la próxima. Es una ensalada de fruta", dijo, con voz más aguda y reproduciendo los gestos típicos del pastelero.

Unos minutos después, fue el turno de Asta para dar su devolución. Le explicó a Gustavo que tiene que elegir platos "más grandes" para sus preparaciones y habló de su ensalada fallida, pero se interrumpió. "Estoy tratando de hacer todo rápido porque en la televisión el tiempo es tirano, me extendí mucho antes, ahora sucutrule, now", dijo, moviendo frenéticamente las manos.

"Dios", gritó Pizarro. "Te quiero decir que está brutal, muy magnifico, me encantó, divino tu canario, espléndido", cerró la devolución casi sin respirar el pastelero. A continuación, Zampini comenzó a reír y Pizarro le pidió a Asta que "redondee". Entonces, el pastelero empezó a decir una serie de palabras mientras la conductora seguía tentada: "Action. Once again. ¿Está Cari? ¿Vos que me decís, gorda? Espectacular".

Zampini, ya con lágrimas en los ojos, explicó lo que le pasaba a Asta: "Yo no hablo y él sigue hablando. Él siente que tiene que llenar el espacio". El pastelero le respondió casi a los gritos: "Es eso lo que me pasa, me re entendés. Mandame el cachetazo vos, 'callate Mauricio, basta'".

Para cerrar el bloque, la conductora le pidió a Asta que imitara a Petersen, ya que el chef lo había interpretado a él. El pastelero le hizo caso sin dudarlo. "Mirá, tenés unas ribs muy simpáticas, unas papas bien contundentes, alegres. La verdad que es una fiesta. Está muy bien, eh", dijo en tono rudo e impostando una voz grave.

Y agregó, ya en su estilo: "¿Me salió el chongo? Bien así como chongo sanisidrense, canchero. Te quiero Chris, sos mi ídolo".