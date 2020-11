Carina Zampini, apoyada por Felicitas Pizarro, acusó a Christian Petersen y Mauricio Asta de ser descuidados en el programa Crédito: eltrece

27 de noviembre de 2020 • 23:07

Carina Zampini se ausentó de El gran premio de la cocina (eltrece) durante siete programas. La conductora debió aislarse tras ser diagnosticada con coronavirus, al igual que la presidenta del jurado Felicitas Pizarro. Este viernes, luego de regresar a su puesto el día anterior, hizo un comentario con honestidad brutal sobre el aspecto de Christian Petersen y Mauricio Asta.

Zampini comenzó apuntando directamente a los varones del jurado: "Una pregunta les quiero hacer a los dos, esto se los iba a preguntar ayer y después viste que el programa pasa, pasan tantas cosas.". Sin embargo, de un momento a otro optó por cambiar el destinatario de su mensaje y le dijo a Pizarro: "¿Viste lo que yo vi? Lo barbudos que estuvieron los dos".

La cocinera arriesgó su teoría: "Como depres, ¿no? Nos extrañaron". La conductora agregó, sin piedad: "Como dejados". Mauricio Asta les dio la razón: "Dejados. Me recorté, estoy más prolijo". Zampini acotó: "Yo llegué ayer con toda la expectativa de esas barbas tupidas y no".

Pizarro, entre risas, le explicó: "Hicieron una promesa, Cari, no se la recortaban hasta que volvamos. Ya está, por suerte volvimos rápido". El jurado pastelero, ignorando las acusaciones, terminó halagando a Zampini: "Mirá cómo viniste vos, más diosa que nunca. Uno tiene que estar más o menos a la altura, dije 'por lo menos me corto la barba'". Por su parte, Petersen no acusó recibo de los comentarios.