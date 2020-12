Carina Zampini, la conductora de El gran premio de la cocina, estuvo sonrojada y tentada en la última emisión del programa por un comentario de Mauricio Asta Crédito: Captura de pantalla / eltrece

Este martes, uno de los jurados de El gran premio de la cocina (eltrece), el pastelero Mauricio Asta, hizo tentar de la risa a la conductora del programa, Carina Zampini, quien confesó que la hizo "entrar en calor".

Fue mientras Asta le hacía su devolución a Martín, participante del equipo verde, quien entregó un plato de salmón blanco. "Cumpliste con la consigna, con respecto a la salsa la encuentro extremadamente salada. Entonces, digo: 'Che, ¿serán mis papilas donde hay mucho limón?'. Hay algo que no", expresó el jurado.

Con el estilo histriónico que lo caracteriza, el jurado Mauricio Asta subió la temperatura en el estudio de El gran premio de la cocina Crédito: eltrece

La conductora no pudo contener la risa y, mientras el pastelero daba consejos de salsas, se tapó la cara para poder reírse sin que la vieran. "Me hace reír, él arranca con una seguridad", manifestó Zampini. Asta no tardó en vincular su divertida reacción con una canción de Thalía. "Arrasando con la vida, cosechando tu alegría", entonó. Zampini no pudo emitir palabra y gritó: "Me hacés entrar en calor, Mauricio".

Cabe recordar que el jurado suele sorprender con sus interpretaciones espontáneas en el programa de cocina amateur. Además de ofrecer devoluciones originales y particularmente extensas a los concursantes, Mauricio Asta se destaca por cantar en cada oportunidad que se le presenta.