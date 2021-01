La jurado no se sinceró sobre su parecer sobre un plato y Christian Petersen la dejó en evidencia ayer en el reality culinario Crédito: eltrece

Uno de los desafíos para los participantes en el programa de este viernes de El gran premio de la cocina (eltrece) era hacer un plato en 20 minutos que contenga zucchinis y albahaca. Nicolás optó por envolver unos boconccinos en zucchinis grillados, acompañados por jamón crudo y pesto. A Jimena Monteverde no le gustó y quedó en evidencia por hablar mal del plato a escondidas.

Christian Petersen se entusiasmó con el plato al probarlo y se lo dijo al participante: "Me parecen muy buenas elecciones, a mí cuando son clásicos y conservadores me gusta. Una compañera del jurado me dijo ese plato es muy...".

El chef esperó a que su colega confesara la opinión que tuvo en privado y ella se quedó en silencio. "La única compañera del jurado es usted, Jimena Monteverde. ¿Qué le dijo?", le preguntó Carina Zampini, la conductora del programa.

"No lo puedo repetir", le contestó Monteverde. "¿No se puede repetir?", le repreguntó Zampini. Entonces Petersen agregó, como tratando de decir un insulto típicamente porteño, pero dicho al revés: "Es dolu...". La jurado aseguró que "era otra cosa". Luego explicó: "El plato me pareció muy simple".

Finalmente Zampini se mostró decepcionada: "No es lo que dijo Petersen". El chef dijo que "era otra palabra" y que tenía "seis letras". Al final, Monteverde se acercó al sentido original de lo que le pareció el plato: "Es medio ladri".