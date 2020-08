Cansado de que Jakub ignore sus sugerencias, el jurado se sinceró: "Te juega en contra" Fuente: LA NACION

En la competencia de eltrece, cada vez que los cocineros deben preparar sus platos, los integrantes del jurado recorren las áreas de trabajo para dar consejos o evaluar cómo avanzan los menús. En el último "jueves dulce", el pastelero Mauricio Asta no pudo ocultar su fastidio con uno de los participantes por no aceptar sus recomendaciones.

Jakub, el concursante eslovaco, no suele acatar las instrucciones del jurado y eso se nota luego en sus preparaciones. "Cuando pasé te dije que si le sumabas trocitos de almendras trituradas iba a quedar más lindo. No es parte de la consigna, pero después vas a redondear con lo que te digo. No está. Te apuré con la ganache: teniendo en cuenta que tenés muy poco tiempo, hacela cuanto antes en una cantidad chica para que se enfríe", comenzó diciéndole Asta.

Jakub ignoró los tips del pastelero profesional y eso se vio reflejado en su presentación final Fuente: LA NACION

El participante tenía que preparar unas galletitas rellenas que no salieron bien. "Tal vez no sabías cómo salían en el horno, pero se te hornean rapidísimo y se ponen crocantes. Entonces, como dijo Feli, como dijo Chris, es como que está la cookie pero no está el relleno, no está la textura que uno está acostumbrado a comer en un alfajor, una cookie rellena", continuó el pastelero profesional.

En ese momento, ya con la crítica sobre la mesa, el jurado lanzó su reclamo: "Jakub, no aceptás sugerencias de nadie y eso te juega en contra, porque en este momento que te digamos algo, y lo incorpores, hace que tu performance sea mejor. Yo te dije el tema de la ganache y no lo tomaste, entonces el resultado se ve acá. Si sos un poco más permeable a lo que te vamos diciendo posiblemente tu resultado sea más efectivo, era esto del redondeo que te sugerí y no se hizo. No tomás lo que te decimos", sentenció.

Para justificarse, Jakub aclaró: "No es que no te di la razón porque te quería ignorar, no fue nada que quiera ignorar, no es que no quiera escucharlos. Además, cuando vuelvo a casa lo repaso".

Al instante, Asta quiso aclarar que su enojo no tenía que ver con una cuestión egocéntrica de ser escuchado. "No es que me molesta que me hayas ignorado, para nada, me molesta porque yo lo que les digo quiero que lo tomen para que les salgan bien las cosas. Entonces, desde ese lugar te digo: abrite a escucharnos porque te va a sumar", cerró el pastelero.