Jennifer Lawrence y Josh Hutcherson ilusionan a los fans de Los Juegos del Hambre con su regreso

El universo de Los Juegos del Hambre vuelve a expandirse y, para sorpresa de los fanáticos, lo hará con dos de sus figuras más queridas, Jennifer Lawrence y Josh Hutcherson. Los actores regresarán a la franquicia para interpretar nuevamente a Katniss Everdeen y Peeta Mellark en Amanecer en la Cosecha, la nueva película de Lionsgate basada en la novela más reciente publicada por Suzanne Collins.

Aunque la historia principal de la precuela transcurre 24 años antes de los acontecimientos de la primera película, la participación de los actores ya fue confirmada por The Hollywood Reporter. Sus apariciones se mantienen bajo estricta reserva, pero quienes leyeron el libro reconocen que los personajes de Katniss y Peeta forman parte del epílogo.

The Hollywood Reporter confirmó la aparición de los actores en la próxima entrega de Los Juegos del Hambre (Foto: X)

¿De qué trata Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha?

La nueva entrega se sitúa el día de la selección para los 50.º Juegos del Hambre, dos décadas antes de que Katniss fuera voluntaria y cambiara la historia de Panem. Esta vez, la historia se centra en la adolescencia de Haymitch Abernathy, mentor del Distrito 12 e icónico ganador de la edición que marcó un antes y un después en los juegos.

En esta versión juvenil, el personaje estará interpretado por Joseph Zada, reemplazando a Woody Harrelson en su versión adulta. De esta forma se mostrará por primera vez cómo Haymitch sobrevivió a uno de los juegos más sangrientos, cómo desafió al Capitolio y qué experiencias lo llevaron a convertirse en el cínico, pero brillante estratega que marcó el destino de Katniss y Peeta.

La pareja de actores se volvió una de las más queridas por el público juvenil (Foto: X)

Se espera que el estreno mundial de la película se dé en noviembre de 2026, pero las redes sociales se llenaron de comentarios y especulaciones sobre las apariciones de dos de las estrellas más queridas de Hollywood y hoy con prestigiosas carreras construidas tras el éxito que tuvieron por la saga.

Quiénes completarán el elenco de Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha

Además del regreso de Jennifer Lawrence y Josh Hutcherson, la nueva producción tendrá un elenco compuesto por dos grandes figuras como Ralph Fiennes en el rol del presidente Snow y Jesse Plemons como Plutarch Heavensbee. Además, la esperada adaptación sumará a grandes talentos como Kelvin Harrison Jr., quien dará vida a Beetee Latier, y a Kieran Culkin, confirmado para interpretar al carismático Caesar Flickerman. Finalmente, Elle Fanning se une al reparto para encarnar a Effie Trinket. La lista de estrellas principales se completa con los nombres de Joseph Zada, la icónica Glenn Close, Mckenna Grace, Maya Hawke y Whitney Peak.