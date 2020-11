Christian Petersen, jurado en El gran premio de la cocina, retó a Julián por querer apurar una preparación con una decisión irresponsable Crédito: eltrece

En El gran premio de la cocina, el reality culinario de las tardes de eltrece conducido por Carina Zampini, los cocineros muchas veces tienen accidentes o comenten errores para llegar a tiempo con las entregas. Este jueves, Julián metió un elemento en la heladera que provocó la indignación de uno de los jurados, Christian Petersen.

El participante tenía que preparar samosas, una especie de empanadas orientales, con un chutney rápido en 35 minutos y cordero con arroz pilaf en 70 minutos. Con el chutney ya preparado, Julián lo llevó a la heladera para que se entibiara.

"No habrá puesto la sartén en la heladera, ¿no?", preguntó Petersen, que estaba paseando por las estaciones de cocina para ver el avance de los cocineros. Julián lo miró y le respondió que sí, que había puesto el chutney a enfriar.

Juan Marconi, coconductor del programa, dijo en broma mientras se acercaba a la heladera: "A ver, yo te digo Chris. Está la sartén sacando humo". Erica, la asistente de Julián, gritó rápidamente: "Está fría la sartén esa". Petersen preguntó si ella era "la asistente o el abogado". Julián insistió con lo mismo: "Estaba fría y es de teflón, es casi una placa de teflón".

Entonces, el jurado subió el tono: "A mí, que soy un integrante del jurado, no me gusta que vaya la sartén que estuvo en el fuego en la heladera". Marconi también le dijo que Julián había cambiado la sartén de la cocción por una sin usar. El participante, por su parte, volvió a repetir que "estaba fría".

Petersen, con una risa pícara, le respondió: "Me gusta que tengas estos dos abogados, pero igualmente no me gusta".