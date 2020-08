Cerca del final del programa, la cocinera y presidenta del jurado avisó a sus compañeros que estaba ante una situación de emergencia Fuente: LA NACION

Esta temporada del concurso de eltrece no es como las demás por dos razones: por un lado, los participantes ya estuvieron en el programa y vuelven por la revancha; por otro, la presidenta del jurado, Felicitas Pizarro, está embarazada.

Esos dos factores hacen de la octava emisión de El gran premio de la cocinauna de las más memorables hasta el momento. Cada episodio ofrece nuevas emociones y anécdotas, y la confianza e intimidad generada en el equipo de trabajo queda en evidencia a diario.

Este jueves, la competencia ofreció una de esas perlitas cerca del final. Cuando el jurado integrado por Pizarro, Christian Petersen y Mauricio Asta tenía que dar su veredicto, se dio una interrupción inusual en el programa.

Carina Zampini y Juan Marconi se dieron cuenta de que tenían que apresurar el final para ayudar a Pizarro Fuente: LA NACION

"Feli, tenés el voto secreto de hoy", comentó la conductora Carina Zampini. En ese instante, cuando la cámara enfocó a la cocinera, estaba distraída y se dio cuenta tarde. "Ay, perdón, es que me quedé pensando muy concentrada", sostuvo, justificándose.

"¿En qué pensabas?", preguntó Zampini con curiosidad. "No, no, no me hagas decirlo", respondió Pizarro, tentada. "Dale, contanos, queremos saber", redobló la conductora.

Finalmente, ante la insistencia, la presidenta del jurado se dio por vencida: "Viste que las embarazadas a veces no aguantamos", respondió, haciendo referencia a que necesitaba ir al baño.

La conductora la invitó a retirarse: "Podés ir al baño y seguimos", le dijo, pero Pizarro prefirió continuar. Inmediatamente, Petersen, que estaba a su lado, comenzó a tomar agua y se burló de su situación.

"Sos muy infantil, por poco no le hacés ruido para que le den más ganas", lanzó el coconductor Juan Marconi al chef, cerrando el intercambio.