Christian Petersen, en su rol de jurado en El gran premio de la cocina, reveló este jueves que "stalkea" a los concursantes Crédito: eltrece

Christian Petersen, jurado de El gran premio de la cocina (eltrece), muchas veces es exigente, pero también tiene momentos didácticos y de diálogo más abierto con los participantes. Este jueves, le hizo una confesión en vivo a Julián que sorprendió a todos.

El concursante presentó el sambayón que había preparado junto a sus compañeros del equipo rojo. Petersen le dio su devolución: "Está muy bien de sabor, muy bien de alcohol, pero le falta un poco más de cocción. Le faltó un poquito más de audacia, un poquito más de jugártela. ¿Cómo manejás tu frustración?".

Y agregó: "Voy a reconocer que ayer te stalkeé y vi que sos un buen cocinero, que das clases de cocina, que tenés técnica, que has trabajado en buenos lugares, y veo que últimamente es como que les está costando llegar en los tiempos y formas, ¿cómo lo manejás eso?".

Julián le respondió: "No manejo frustración, no desde ese lado, sino superación. Doy clases de cocina, pero al mismo tiempo no sé nada. Hago cocina que demanda mucho tiempo, pastrón lleva 12 días, 13 días. Hago medialunas, croissants, tengo una panadería. Son elaboraciones que llevan mucho más tiempo. Estoy haciendo el mayor esfuerzo posible para adaptarme al sistema de la cocina de minuta. Encima cocina de minuta específica, bien lograda".

Petersen siguió con el tono coach: "Te hago una pregunta, ¿estuviste practicando pastelería estos días?". Julián le respondió titubeante: "Visualmente". Para cerrar, Petersen le hizo una recomendación: "Les sugiero que practiquen todas las mañanas".