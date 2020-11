Christian Petersen, en su papel de jurado en El gran premio de la cocina, suele compartir tips y curiosidades de los restaurantes. En esta oportunidad, contó cómo se resuelve la falta de un producto anunciado en el menú Crédito: eltrece

Christian Petersen, jurado de El gran premio de la cocina (eltrece), suele contar anécdotas del mundo gastronómico para aconsejar a los participantes del concurso. Este miércoles, dos concursantes tuvieron olvidos a la hora de buscar cosas en la despensa y el chef les explicó lo que se hace en los restaurantes cuando falta algún producto que figura en la carta.

Julián y Santiago tenían que preparar un carré de ciervo con una salsa, papas andinas y vegetales baby, pero se olvidaron de agarrar los papines de la despensa. Julián le propuso un enroque a Petersen y cambiarlos por repollitos de Bruselas.

"Vos como comensal leés la carta y bueno, algo faltó. Si el cocinero y el mozo son astutos, le dicen: 'señor, no llegó el proveedor, la cadena de pagos está cortada, no me fiaron, no compré papa'", dijo Petersen.

"Se le miente al cliente", respondió indignado Juan Marconi, el coconductor del ciclo junto a Carina Zampini. El chef intentó arreglarla: "Sale una elegancia". Julián sumó otro ejemplo de las frases que se suelen utilizar: "Fue la entrada más vendida del día".

Para cerrar, Petersen reveló otra de las excusas que se suelen escuchar en estos casos: "Eso, o 'fui al mercado y las papas no estaban tan buenas así que te voy a cambiar, no tuve tiempo de cambiar la carta'. No hay que suponer, capaz es la verdad", concluyó.