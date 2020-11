Christian Petersen fue duro en la devolución de la carbonada de Matías, pero lo que menos le gustó fue la reacción del participante

Comenzó la semifinal de la novena temporada de El gran premio de la cocina y los participantes tienen que impresionar con sus habilidades para llevarse el título. Matías, Julián y Santiago se enfrentaron este martes en la preparación de un menú dedicado al Día de la Tradición: tuvieron que cocinar una provoleta con reducción de Malbec y ensalada, una entraña marinada a la plancha acompañada de humita y una carbonada en zapallo.

En la última entrega, Matías y Julián chocaron por la devolución del jurado Christian Petersen, que fue crítico con la carbonada de Matías: "A mí me gustan, o he probado, carbonadas que tienen un poco más de caldo. Hay gente que le agrega un poco de tomates, hay un poco más de humedad".

Matías quiso dejar en evidencia a Julián para defenderse de las críticas del jurado Crédito: eltrece

Matías se defendió: "Tiene. Recién la de Julián estaba más seca". Julián se mostró indignado por la actitud de su compañero y Carina Zampini, la conductora del programa, interrumpió para remarcar: "Lo que acaba de pasar es para tener en cuenta: un cocinero para defender su plato trajo a colación el plato de otro cocinero".

Matías siguió justificándose: "Me pareció raro que no se le haya tomado el punto al otro, digo 'bueno, si estaba bien, la mía tiene que estar bien'".

Finalmente, Petersen no dudó en fulminarlo: "Mire caballero, la de Julián era una carbonada con muchos vegetales y adentro tenía un caldo, tenía una elegancia. De hecho, fijate que el plato de Feli empieza a largar agua, no consistencia". Y agregó: "Cuando hacés una carbonada linda, te queda como un tuco colorado adentro que une todo el guiso, acá no lo lograste, a mí entender está seca. Está bien de sabor, está bien de vegetales, está bien de dulzor, la carne está un poco dura, hoy te pasaste con las carnes".