El gran premio de la cocina: el plato que le dio vergüenza a todo el jurado

Fue la primera jornada de la gran final y la entrega del último plato fue un desastre que desilusionó al jurado. Fuente: LA NACION

La última etapa de esta séptima temporada de El gran premio de la cocina comenzó hoy y los dos participantes que se disputan los 400 mil pesos y el título de mejores cocineros tuvieron una jornada muy difícil.

Corridas, errores, angustia y estrés se vivió este martes en el programa éxito de esta cuarentena. Tute y Alfredo , los flamantes finalistas, tuvieron que presentar cuatro platos dulces al jurado.

Es que esta etapa es distinta a la anterior, en donde eran cuatro participantes y tres los platos a presentar. Ahora y hasta el viernes, cada jornada contará con los platos favoritos del jurado. El parrillero Christian Petersen , la cocinera Felicitas Pizarro y el pastelero Mauricio Asta , serán quienes decidan cuáles son los platos que cada participante deberá presentar.

Tute y Alfredo recibiendo las duras críticas del jurado luego de una jornada muy caótica. Fuente: LA NACION

En este caso, como primer día de la gran final, Asta fue el que decidió que Tute y Alfredo cocinen sus platos preferidos y, como es pastelero, eligió cuatro opciones dulces: churros con salsa de chocolate , una tarta de dulce de leche y bananas , un volcán de chocolate y el plato más difícil: macaron de dulce de leche .

Según el jurado, el último plato, los macarons, son una de las piezas de la pastelería más difíciles de hacer. "Tiene que tener la consistencia justa, la masa es masa de almendras y el relleno de dulce de leche", indicó Asta al comienzo del programa.

Los macarones de Tute estaban crudos y con muy poca forma. Fuente: LA NACION

Pero todo se complicó y el merengue, hecho muy sobre la hora, no quedó como esperaban. La presentación del último plato fue, según el triunvirato de expertos, una vergüenza que no estuvo a la altura de esta gran final.

Si bien Tute entregó su plato, se veían sin leudar y estaban crudos. Por su parte Alfredo, que tuvo su peor jornada en lo que va del certamen, ni siquiera llegó a entregar el plato completo, sólo una triste tapita cruda con un poco de dulce de leche.

Esta fue la entrega de Alfredo. "Me desilusionó", sostuvo el pastelero Mauricio Asta. Fuente: LA NACION

Cuando Alfredo recibió la crítica del jurado, se justificó diciendo que él "no es pastelero". Dicha frase enojó mucho a Mauricio Asta quien lo cuestionó duramente: "En esta instancia no podés decir que no sos pastelero. Sos cocinero y la pastelería es parte. Fue una frase muy desatinada y vos tenés que poder con todo. Y en una final no podés responder eso. Hoy me siento desilusionado".