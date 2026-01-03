“Ahorró en secreto”: tiene 11 años, participó de una rifa escolar, se ganó una bicicleta y se la regaló a su hermana menor

Durante meses, un estudiante de primaria utilizó sus recompensas escolares para participar de una rifa y, al resultar ganador, decidió entregar el premio a su hermana menor. El momento quedó registrado en un video que se difundió en redes sociales y se hizo viral.

El gesto de un niño con su hermana menor

Ashley Moore decidió compartir en TikTok un video del instante exacto en que su hijo, Weston, le reveló el regalo sorpresa a su hermana Addysn.

En las imágenes, el niño de 11 años explicó que había gastado cinco de sus participaciones en una rifa escolar y que ganó “algo” que tenían que salir a ver afuera de su casa.

Un niño decide sorprender a su hermana con un regalo de Navidad

“Puedes ir a verlo si quieres”, le dijo a su hermana. Al dirigirse al patio, Addysn encontró una bicicleta, por lo que se volteó emocionada y abrazó a su hermano. “¡Gracias!”, le dijo, mientras lloraba conmovida por el gesto.

El clip generó miles de reacciones de los usuarios de la plataforma. “Es muy noble”, señaló una persona, mientras que otra persona opinó: “Toda la familia es empática. El hermano pregunta “¿estás bien?”. “Bien criados con amor. Que Dios los bendiga”, fue otro de los mensajes que se repitieron en la red social.

Cómo funcionaba el sistema de recompensas escolares

Weston Moore cursa la escuela primaria y decidió usar un sistema de recompensas escolares para participar en una rifa organizada por su institución educativa. El premio del sorteo era una bicicleta. No obstante, no trascendió dónde estaba ubicado el colegio.

El plan comenzó dentro del aula. En la escuela a la que asiste Weston existe un programa de recompensas que otorga boletos o puntos a los estudiantes por conductas como el cumplimiento de normas, el buen desempeño y la participación en actividades escolares.

“Ni siquiera sabía que existía este programa”, dijo Ashley Moore en una entrevista con Today. “Ahorró en secreto”, reveló.

Según relató la familia, Weston empezó a guardar esas recompensas desde el comienzo del ciclo lectivo, con la intención específica de utilizarlas cuando surgiera una oportunidad relevante.

“Le había mencionado a mi esposo, cuando los recogió de la escuela, que estaban haciendo una rifa en la escuela y que iba a intentar participar para ganar una bicicleta para su hermana”, relató Ashley.

Weston no buscaba el beneficio personal: desde el inicio, su objetivo fue obtener el premio para su hermana menor, Addysn.

Momento en el que la niña se emociona al ver el regalo que su hermano de 11 años le tenía preparado Captura de pantalla TikTok @_mooreashley

El momento en que la familia se entera del resultado del sorteo y la planificación de la sorpresa

El día en que se realizó la rifa coincidió con una jornada escolar reducida. Weston no asistió a clases y permaneció en su casa. Horas más tarde, Ashley Moore recibió una llamada telefónica vinculada a la institución.

“Dijeron: ‘Oye, solo queremos que sepas que Weston ganó el sorteo de bicicletas’, y me quedé boquiabierta. No podía creerlo”, dijo. Una vez confirmada la información, los padres coordinaron el retiro del premio.

Luego de obtener la bicicleta, el niño organizó el momento de la sorpresa, pidió que el regalo quedara ubicado en el patio trasero de la vivienda y preparó lo que diría para que su hermana saliera a verlo. El video difundido en TikTok registró dicha escena.

Ashley Moore agradece los mensajes tras el video viral de su hijo

La grabación no fue planificada para su difusión masiva. Según explicó la madre, se trató de un registro familiar que decidió compartir posteriormente, sin prever el alcance que tendría en la plataforma digital.

“Los niños no tienen idea de lo grande que se ha vuelto esto y me he sentido abrumada, de la mejor manera, con tantos comentarios hermosos”, dijo Ashley en otro video compartido en redes sociales. “Solo quiero decirles muchas gracias a todos por su amabilidad y espero que todos tengan una muy bendecida y feliz Navidad”.