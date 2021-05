El gran premio de la cocina: Christian Petersen fue durísimo con un participante

Christian Petersen no se guardó nada y salió con los tapones de punta contra Sergio, le marcó sus defectos y lo comparó con un sargento. Fue en el programa de este miércoles de El gran premio de la cocina, el reality de eltrece. Su conductora, Carina Zampini, le preguntó por qué miraba fijo al chef y ahí se desencadenó un tenso ida y vuelta con el jurado.

“¿Sabés lo que me pasa con Sergio? Me hace acordar al teniente que está en la guerra, con un sargento, y los dos tienen mucha experiencia, pero el teniente ve de arriba. Porque Sergio tiene mucha experiencia. Cuando escucha a todos hablar dice: ‘Y estos qué me van a contar’”, comenzó diciendo metafóricamente Petersen.

Y siguió: “Te voy a decir una cosa, primero soy más grande que vos y he cocinado un par de años más que vos. Siento que a veces mirás... te juro que lo digo para que mejores, me encantaría que seas mejor cocinero, sos un gran cocinero y todas estas cosas que le cuento a Cari son pequeños defectos que yo los veo y que yo también los he tratado de corregir. Somos muy rápidos y no estamos en los detalles”.

Ante la mirada atenta del participante, Petersen agregó: “Cuando empezás a cocinar para muchos perdés los detalles; enfocate un poco en eso. El plato está muy rico en los sabores, el tomate ¿por qué no lo pelaste? Y te hubiese faltado no mezclar tantas hierbas. Muy rápido, eficaz, detalles”. La devolución del jurado dejó un clima tenso en el piso, sin embargo tanto Ximena Sáenz como sus pares de jurado continuaron con la misma línea.

