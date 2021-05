El gran premio de la cocina: la broma de una participante que perjudicó a su compañero

El gran premio de la cocina, programa que se emite de lunes a viernes por eltrece, se encuentra en su etapa final y los participantes no tienen margen de error. Sin embargo, sin ir más lejos, Facundo se vio perjudicado por una broma que hizo Denisse, la cocinera que formó parte de la competencia y que ahora está como asistente.

El tenso momento se dio cuando Facundo presentó el plato principal. Se abrió la zona de degustación y solo le quedaban 30 segundos para que el jurado tuviera el plato en la mesa. Pero pese a la cuenta regresiva de Carina Zampini -conductora del reality de cocina- Denisse apoyó el plato en la mesa dos segundos más tarde que el conteo final. Al principio, causó gracia pero el resultado molestó a Facundo.

“¿Tenías la intención de perjudicar a Facundo por algo?”, le preguntó Zampini. “No, un poco de suspenso a la cosa”, contestó Denu. PeroChristian Petersen no se lo dejó pasar: “Cari, ¿llegó a tiempo al final? Yo creo que faltaron dos segundos”. Automáticamente la conductora lo chequeó con producción y confirmó que el plato no había llegado a tiempo.

“Me están diciendo que este plato no estaba apoyado cuando se terminó el tiempo, me lo tomé con humor y nunca pensé que no había llegado”, siguió Zampini ante la mirada atenta de Facundo. “Lo voy a correr, se lo dejo a Mauri y vos si querés probalo pero ya sabés que este plato no cuenta dentro de la decisión final porque no llegó a la zona de degustación”, concluyó la conductora.

LA NACION