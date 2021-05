El gran premio de la cocina: Zampini enfrentó a un participante y lo acusó de mentiroso

Terminada la etapa cuadrangular en El gran premio de la cocina (eltrece), este martes comenzó la primera semifinal. Sin embargo, Carina Zampini no dejó pasar el último episodio que protagonizaron los participantes Facundo y Denisse y pidió -frente a todos- que dieran explicaciones.

Cabe recordar que, este lunes, Denisse tardó en apoyar el plato de Facundo en la mesa del jurado, por lo que su presentación fue entregada fuera de tiempo y no pudo ser evaluada. Sin embargo, pese a la insistencia de la conductora para que expliquen el motivo de la tardanza, ninguno de los dos aclaró la situación.

“Ayer quedó eliminado Sergio por un tenedor, pero pasó algo que nos llamó la atención a todos: un plato de Facundo que no fue apoyado en la zona de degustación a tiempo por Denisse. ¿Un error de comunicación que le dio una ventaja a Victoria?”, planteó Zampini.

”Un plato que Denu tenía en su mano, estaba a tres centímetros de ser apoyado y ella no apoyó. En ningún momento se mostró arrepentida o preocupada, porque Facundo no se sorprendió para nada con la situación. Facundo tenía los tenedores necesarios que le aseguraban su pase a la semifinal y tal vez ese tenedor le dio esta ventaja a Vicu. Más que un error de comunicación fue una estrategia”, acusó la conductora del reality de cocina.

“Fue un error de comunicación porque justo antes de sacar los platos, lo estábamos limpiando y Denu venía atrás mío y no lo apoyó, no sé por qué”, se defendió Facundo. “Es complicado para nosotros creer esto porque a esta altura seguramente sabías por qué no lo apoyó”, retrucó Carina. Por último, Denise justificó: “Muchas ideas, mucha adrenalina, intenté hacer lo mejor para Facu”. “La respuesta que no es respuesta”, concluyó Zampini.

LA NACION