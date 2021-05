El gran premio de la cocina: entre lágrimas, Sergio se despidió y agradeció las palabras del jurado

Terminó la etapa cuadrangular en El gran premio de la cocina, programa que se emite de lunes a viernes por eltrece, y son oficiales los semifinalistas de la temporada. En esta oportunidad, le tocó despedirse a Sergio, el pastelero que demostró que también podía ser un excelente cocinero. Los jurados le dedicaron unas palabras y el participante no pudo evitar emocionarse.

“Podemos comunicar que Nanu, Facundo y Vicu son semifinalistas en esta temporada número 11”, anunció Carina Zampini. “Qué emoción, felicitaciones chicos”, agregó. “Sergio, la verdad, felicitaciones. Porque podrían haber pasado cualquiera de los cuatro, vino muy peleado todo este cuadrangular. Es una temporada donde el nivel de cocina fue muy bueno”, siguió.

“A mí me gustaría decir que sin duda marcaste un hito en El gran premio de la cocina, once temporadas y creo que nunca hubo un pastelero que hiciera tan lindas réplicas; contagiaste un montón a los demás y eso pasa cuando hay alguien muy bueno en el equipo. Para valorarte, agrego que cuando uno tiene mucha carrera le da miedo ir a mostrarse a un lugar, y vos viniste acá sin ningún prejuicio”, le dijo Christian Petersen.

Luego le dedicó unas palabras Ximena Sáenz: “Te admiramos muchísimo; sos un gran pastelero y gran cocinero. Te ganaste esa chaqueta con todo tu trabajo y esfuerzo, agradezco que hayas escuchado todas estas devoluciones con tanto respeto. Te admiramos muchísimo”. Por su parte, Mauricio Asta le dijo: “Es innegable que sos excelente cocinero y pastelero; sos, junto a los chicos, el cuarto mejor en El gran premio de la cocina”. “Algo que me conmueve a mí muchísimo es que estés acá por tus hijas, y me parece super tierno y me conmueve que digas una y otra vez que lo haces por ellas”, sumó.

Por último, Sergio cerró con unas palabras y se mostró visiblemente emocionado: “No solo lo hice por mis hijas, sino por mi profesión. Como dije el primer día, vine a mostrar que los pasteleros también pueden cocinar. Me voy 4 de 16 y eso para mí ya está. Muchas gracias”.

LA NACION