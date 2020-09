Inmune a las críticas, el jurado fue muy exigente con los participantes de la novena temporada Crédito: eltrece

14 de septiembre de 2020

La novena temporada del concurso de cocina comenzó este lunes en eltrece con la misma exigencia que la de una final. En esta nueva edición del programa conducido por Carina Zampini, llamada Los campeones,compiten los ganadores de todas las temporadas previas y los jurados siguen siendo Felicitas Pizarro, Christian Petersen y Mauricio Asta.

El viernes pasado, Dana, la subcampeona de la edición anterior, abandonó el estudio apenas se dio a conocer el nombre del ganador, sin saludar a nadie. Luego, en declaraciones que hizo a LA NACION, dio a entender que su conflicto era con Petersen y sus modos. Aún así, la demanda de perfección del jurado no cambió: durante el programa de ayer, se pudo ver al tribunal, conformado por los tres especialistas, bastante puntilloso, sobre todo al chef..

"Cuando pasé por la cocina me diste el enunciado del plato, un estilo japonés con vegetales, con tamago y lo que veo acá ni un mago lo arregla", le dijo Petersen a Santiago, uno de los participantes. Y agregó: "Nafta al motor urgente". El concursante aceptó todas las críticas: "No me dieron los tiempos".

Matías, el ganador de la última temporada, fue criticado por el punto de la carne: "¿Vos pensás que vas a ganar haciendo una colita de cuadril seca?" Crédito: eltrece

Unos minutos después fue el turno de Natasha. "Sos profesional, querés ganar, te voy a pedir que no te conviertas en el cocinero chiche que saca todo y le pone algo más, todos chiches", le indicó el chef a la ganadora de la sexta temporada.

Luego, Petersen se refirió al punto de los vegetales de su plato de filete de salmón con guarnición: "No, esto no es a punto, es a punto de sacarme la muela". Natasha le respondió, sorprendida: "Está duro está el jurado, eh". El chef siguió con su crítica: "Los que están duros son los vegetales".

Por último, Matías, el ganador de la última temporada, también recibió las críticas detallistas del parrillero. "¿Vos pensás que vas a ganar haciendo una colita de cuadril seca?", le preguntó Petersen. "No está seca", le contestó el participante. El jurado fue contundente: "A mí me encanta que se agranden, pero si fuera él yo me escondo".