17 de diciembre de 2020 • 20:52

Luego de una seguidilla de recetas que no fueron logradas, Felicitas Pizarro, la presidenta del jurado de El gran premio de la cocina (eltrece), se sinceró con los participantes de ambos equipos. Sin vueltas, los comparó con los cocineros amateurs de otras temporadas.

Uno de los desafíos de este "jueves dulce" era hacer tarta de manzanas. El equipo verde, liderado por Jorgelina en esa entrega, fue el más castigado. En su devolución, Christian Petersen les dijo que "empezaron tarde a cocinar" y que "no se puede apurar una tarta". Además, agregó: "Si algo va a salir mal, sale mal". Felicitas, por su lado, fue tajante: "No tengo cosas buenas para decir. Está cruda la masa, no tiene mucho sentido la tarta. No es comestible porque está todo crudo y esto ya lo habíamos hablado".

A diferencia de anteriores concursantes, Pizarro dijo que los cocineros de esta temporada "nivelan para abajo"

En esa línea, la presidenta del jurado se sinceró y comparó a los participantes de las distintas temporadas del ciclo: "Yo siento que no escuchan. Después, un comentario que tuvieron ustedes antes, refleja el espíritu de esta décima temporada: 'Me olvidé los chips', y vos le decís 'bueno, no te preocupes que yo también'. En vez de elevar el nivel, van bajando, porque como a uno le sale el budín crudo y al otro quemado, se anulan", siguió.

"Lo que pasaba en otras temporadas era que el nivel crecía porque querías superar a tu contrincante, y acá se van contentando con lo malo. Eso es lo que se ve. Tienen que organizarse, no olvidarse y pensar en el juego", terminó Pizarro, fulminante, su feedback para los concursantes.

Por último, llegó el turno de Mauricio Asta:" Todos hicieron un desastre. El azúcar que pusieron en la manzana la deshidrató, largó líquido, ese líquido fue a la masa. Es un desastre en técnicas que ya tendrían que estar. La cantidad de azúcar que tiene la crema hace que sea incomible. No hay nada crocante, no encuentro algo lindo como para poder decírtelo".