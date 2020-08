El gran premio: el papelón de Juan Marconi en un desafío contra Carina Zampini

En el comienzo del programa, los dos conductores se batieron a duelo y demostraron sus aptitudes para la pastelería Fuente: LA NACION

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 20 de agosto de 2020 • 19:18

El ciclo de eltrece, que ya lleva ocho temporadas, se acerca a la final y cada vez hay más adrenalina, pero también más confianza e intercambios divertidos entre los participantes, el jurado y los conductores.

En el último "jueves dulce", la capitanía de los equipos se definió entre los cocineros que pudieran dibujar "El gran premio de la cocina" con una manga pastelera de color rosa. Y, si bien era un desafío entre los participantes, la conductora Carina Zampini y el coconductor Juan Marconi quisieron ser parte.

"Tengo un problema y es que yo no sé escribir en cursiva", se atajó el periodista deportivo antes de comenzar la competencia. "No importa, no te apichones hay que hacerlo igual", lo alentó Zampini.

El cartel de Marconi dejó mucho que desear y le dio vergüenza hasta al propio conductor Fuente: LA NACION

En 30 segundos, tanto él como ella tuvieron que escribir en una tabla el nombre del programa. La advertencia de Marconi respecto a su prolijidad y la dificultad a la hora de escribir con letra cursiva resultó ser atinada.

Al mostrar sus trabajos, todo el piso rió al ver lo que había hecho el conductor, que ni siquiera llegó a terminar la tarea. En comparación, el dibujo de Zampini fue impecable.

El resultado de Zampini hizo que todo el mundo aplaudiera en el estudio y fue la gran ganadora del día Fuente: LA NACION

"Yo avisé que era malísimo. Pido perdón, ni siquiera me entró en la hoja", sostuvo Marconi con vergüenza mientras que su colega, Zampini, con la dulzura que la caracteriza, lo felicitó por haberlo intentado.