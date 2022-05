El gran show de Camila Cabello en la final de la Champions League

La final de la Champions League 2022, en donde el Real Madrid venció 1-0 a Liverpool y levantó la Orejona, era uno de los eventos deportivos más esperados de los últimos meses. Pero, en esta ocasión, no fueron solo los apasionados del fútbol quienes tacharon los días hasta la llegada de la ansiada fecha, sino también los fanáticos de la música. En especial, los fieles seguidores de Camila Cabello. La cantante de origen cubano estuvo a cargo del espectáculo de apertura previo a la salida de los jugadores a la cancha y no decepcionó.

El show de Camila Cabello en la final de la Champions League

Acompañada por un batallón de bailarines y vestida con un increíble traje blanco obra de un diseñador mexicano, Camila Cabello entró al Stade de France con paso bien firme lista para dar el espectáculo de su vida. Parada frente a una multitudinaria audiencia, interpretó algunos de sus temas más aclamados.

Para dar inicio al histórico show, eligió “Señorita”, el tema responsable de catapultarla a la fama internacional. Luego de su estreno y gracias a su ritmo pop acompañado por una letra que invita a cantarla cada vez que suena, la colaboración junto a su ahora exnovio Shawn Mendes se ubicó durante semanas en los puestos más altos de los rankings de más escuchadas.

Una vez terminado el primer número, siguió con “Bam Bam” y “Don’t go yet”, pertenecientes a su más reciente álbum titulado Familia. El hilo que conecta ambas canciones es la presencia de los inconfundibles ritmos latinos. Este homenaje a la cultura de su país natal fue la temática principal de toda su presentación en el evento de la UEFA. Desde la elección de las canciones hasta los coloridos trajes que usaron sus bailarines, todo gritó “orgullo latino”.

El increíble show de Camila Cabello en la apertura de la final de la Champions League Reuters

A su vez, para llevar este amor un paso más allá, seleccionó a Carlos Pineda como el encargado de realizar el moderno traje blanco que lució en el estadio. “Buscaban un diseñador que pudiera expresar las raíces mexicanas de Camila, latinas en general, pero con una visión global. Me encantó la idea y acepté el reto. La inspiración para el look es México, Oaxaca, papel picado y artesanías mexicanas. Todo en un look total white”, explicó el diseñador mexicano días atrás a Vogue México.

Horas antes de que comenzara el espectáculo -el cual se atrasó debido a un conflicto que protagonizaron los hinchas de ambos clubes-, el nombre de la ex Fifth Harmony ya encabezaba las tendencias en las redes sociales. Esto solo aumentó a medida que pasó el tiempo ya que, emocionados por su aparición en el evento europeo, los fans no tardaron en demostrarle su apoyo en Twitter.

Camila Cabello le agradeció el apoyo a sus fans instagram @camila_cabello

Terminado el espectáculo y ya ubicada en su camarín para descansar tras la exigente jornada, Camila se mostró en su perfil de Instagram para agradecer todos los mensajes que recibió. Conmovida por el amor que le envió la audiencia, publicó una foto en donde se la veía aún maquillada y con la boca abierta, tapada con una mano.