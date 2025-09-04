El hijo de Flavio Mendoza conoció a Lionel Messi: el video que emocionó a todos

Flavio Mendoza hizo realidad uno de los mayores anhelos de su hijo Dionisio: conocer a Lionel Messi. El emotivo encuentro se dio en el predio de la AFA en Ezeiza, en el marco de la visita del capitán de la selección argentina al país, donde se prepara para disputar los últimos partidos de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

El coreógrafo y director teatral documentó cada instante de la experiencia, desde la sorpresa inicial hasta el abrazo que su hijo le dio al astro rosarino. “Hoy Dionisio cumplió un sueño: conocer al mejor deportista del mundo. No solo como deportista, sino como persona. Su humildad y cariño son únicos”, escribió Mendoza en Instagram, junto a una galería de imágenes del inolvidable encuentro.

Lionel Messi y Dionisio se fundieron en un abrazo al conocerse (Foto: Instagram @mendozaflavio)

En los videos compartidos por el artista, se puede ver a Dionisio, de siete años, ingresar por primera vez al predio de la Asociación del Fútbol Argentino. Cuando finalmente se encontró frente a frente con Messi, el niño no pudo contener las lágrimas. Cubriéndose la boca con la mano, rompió en llanto y corrió a abrazar a su ídolo, en una escena que conmovió a miles de usuarios en redes sociales. “Gracias por tu humildad, tu don de gente. Sos el superhéroe de esta generación. Lo que generás en los niños es único. No solo los niños, todos te amamos”, expresó Flavio con profunda gratitud.

El encuentro fue posible gracias a la mamá de Lionel Messi, quien es muy amiga de Flavio Mendoza (Foto: Instagram @mendozaflavio)

Antes del esperado encuentro, el acróbata había decidido no contarle a su hijo quién lo esperaba. En el video que compartió más tarde, se lo escucha a Dionisio preguntar con ansiedad: “Pero dame una pista”, mientras iban en el auto rumbo al predio. Su papá, entre risas, respondió simplemente: “Redonda”, en alusión a la pelota de fútbol. El pequeño, un poco confundido, creyó que iban a ver un partido. Sin embargo, la sorpresa fue mayor, ya que tras recorrer las instalaciones de la Selección, ingresaron a una sala donde Messi ya lo esperaba. El impacto fue tal que Dionisio solo atinó a abrazarlo con fuerza, en un gesto sincero que no tardó en viralizarse.

Flavio Mendoza compartió el paso a paso de la sorpresa a Dionisio

Flavio Mendoza también agradeció especialmente a Celia Cuccittini, la madre del capitán argentino, por haber hecho posible el encuentro. “Gracias Celia por tu empatía. Tenés un hijo maravilloso”, escribió el artista. “Ayer Dionisio cumplió un sueño. Conoció al mejor del mundo. Qué lindo ver a un hijo cumpliendo sus deseos, ¿no? Creo que ese es el mayor objetivo de mi presente: acompañar y presenciar la realización de los sueños de mi hijo”.

La publicación se llenó rápidamente de mensajes de afecto por parte de colegas, famosos y seguidores. “Estoy llorando con Dionisio”, “Qué maravilla, los chiquitos como se emocionan al ver al mejor jugador del mundo” y “Ay mi amor, cuánta emoción”, fueron algunos de los comentarios más repetidos.