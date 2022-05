El hotel de los famosos: qué decía la carta que Alex Caniggia le escribió a Mariana Nannis y a Charlotte

A medida que pasan los días, la experiencia dentro de El hotel de los famosos (eltrece) se torna más desafiante. Aunque en un principio todo era risas, el aislamiento se hizo sentir cada vez más fuerte. La lejanía de los seres queridos, la convivencia, los desafíos constantes y la presión de tener un batallón de cámaras listas para registrar cada segundo del día culminaron en tensiones y enfrentamientos que amenazan en convertirse en peleas y gritos. Tras un par de episodios cargados de agresividad, el Chino Leunis propuso una actividad para calmar las aguas y Alex Caniggia dejó salir su lado más emocional.

Qué decía la carta que Alex Caniggia le escribió a Mariana Nannis y a Charlotte

Esta semana se cumplieron ya dos meses desde que los participantes se instalaron en el predio ubicado en Cañuelas y, aunque aún les queda mucho por recorrer, el ambiente se siente cada vez más denso. Días atrás, el reality fue el escenario de agresivos enfrentamientos a los gritos, insultos e, incluso, un participante debió retirarse por unos minutos debido a una descompensación.

Aunque el clima se serenó un poco, el Chino Leunis -quien conduce el ciclo junto a Pampita- que ya había manifestado su descontento por los tratos que veía entre los compañeros del hotel, se animó a proponer una actividad para dejar salir todas las emociones. Así, invitó a los concursantes a pensar en aquella persona que les generara amor y que le escribieran una carta. Al final, cada uno debía compartirla en voz alta.

“Estamos cumpliendo diez semanas y cada vez que vamos avanzando en la historia, siempre voy viendo que cada uno tiene momentos de debilidad. Algunos extrañan a sus hijos, lo veía con Chanchi y Lissa, o de repente alguno que extraña a los viejos y los hermanos”, expresó el conductor a modo de introducción de la actividad. Cuando le preguntó a Alex quienes eran esas personas en su vida, él contestó: “La sis -Charlotte, su hermana- es la única persona que extraño. Y a mi vieja, que está en Marbella”, respondió él.

Alex Caniggia admitió que extraña mucho a su hermana Charlotte AFV/Santiago Cicchero

Luego de explicar la actividad y de darles un par de minutos para que la llevaran a cabo, invitó uno por uno a que compartieran lo que habían escrito. Primero le tocó a Alex quien no pudo evitar encarar la situación con su sentido del humor tan característico. Sin embargo, antes de revelar lo que plasmó en el papel, admitió: “Tengo miedo de quebrarme, Chino”.

Tras aclarar que estaba mitad en inglés y mitad en español, comenzó con el fragmento dedicado a Mariana Nannis. “Mamma mía, acá estoy en el reality rompiéndola toda, como siempre en todo lo que hago. Te extraño mucho, mucho y en nada te veo. Pronto te voy a visitar y te voy a presentar a mi nueva novia de San Martín”, escribió en referencia a Melody Luz, la bailarina que Alex conoció en el reality y con quien ahora mantiene una relación. Para terminar, firmó: “Espero que te guste mucho. Sape”.

Alexander Caniggia le dedicó unas tiernas palabras a Mariana Nannis Instagram @Alexander Caniggia

A continuación, compartió lo que escribió para Charlotte. “Sis, te extraño un montón. Te veo pronto”. Y a modo de firma, le envió un mensaje a sus amigos. “Espero que estén bien, sé que no se juntan porque si no estoy yo, no hacen ningún plan. Los extraño”, dijo. Aunque logró no soltar ninguna lágrima, la emoción estuvo presente en su voz a lo largo de todo el ejercicio.