Sabrina Carballo reveló qué haría con el premio de El hotel de los famosos y se emocionó: “Mi proyecto”

Una nueva jornada emotiva se vivió en El hotel de los famosos (eltrece). A dos meses del comienzo del certamen, con la influencia del aislamientos y la convivencia, los participantes dejan al descubierto sus sentimientos y pensamientos más profundos. Todos ellos se sinceraron con respecto a su relación con el dinero y fue Sabrina Carballo quien contó que si ganara el certamen, con el premio comenzaría su gran proyecto de ser madre.

“Cuando yo era más chica, como que le tenía mucho respeto al dinero, porque conocí gente con mucho dinero que era pobre y que estaban solos”, expresó Sabrina en la reunión que organizó José María Muscari para charlar con los participantes. La actriz, que comenzó su carrera cuando apenas era una niña, destacó que si bien siempre cuidó sus bienes, la gente a su alrededor no, por lo que la llevó a ser cautelosa hasta la actualidad.

Sabrina habló sobre el dinero (Captura video)

En ese sentido, destacó el accionar de su expareja y también participante del programa, Maximiliano “Chanchi” Estévez, que le dejó una gran enseñanza. Durante su noviazgo, el exjugador le proponía realizar viajes y ella le decía que mejor ahorre o compre una propiedad, en búsqueda de resguardar la economía. Ahora que pasó el tiempo, reconoció que se arrepiente de no haber disfrutado más cuando tuvo la oportunidad.

“Él una vez me dijo algo que me quedó grabado, ‘la plata no te hace malo, la plata te delata’. Siempre me decía ‘no le tengas miedo al dinero porque si no nunca vas a tener nada’”, aseguró la actriz sobre su expareja, a quien destacó como una persona “muy generosa”, en algunas ocasiones hasta demasiado.

Luego de destacar esto, Sabrina respondió con sinceridad qué haría su ganase los 10 millones de pesos que otorga el reality: “Llevaría a mis sobrinos a Disney y cumpliría con el proyecto de ser mamá”. Visiblemente emocionada, abrió su corazón ante sus compañeros y generó un cálido ambiente entre todos.

Sabrina Carballo dijo en qué gastaría el premio de El hotel de los famosos

Hasta ahora, la actriz de 40 años no se había referido a este deseo, por lo que sorprendió a sus compañeros. Tras su respuesta, el certamen continuó con sus desafíos habituales y Carballo perdió el último, lo que llevó a ser la tercera nominada junto a Locho Loccisano e Imanol Rodríguez.

El viernes los tres participantes deberán enfrentarse en el desafío en el laberinto que dejará afuera a uno de ellos. Ahora son 9 los famosos que conviven en el hotel, y las estrategias son cada vez más fuertes. La combinación de una larga convivencia y el espíritu de competencia de cada uno de ellos conformaron un ambiente muy fuerte en el certamen, que tiene sus momentos de distención como fue en la reunión donde cada uno contó sus deseos que podrían cumplir con la gran suma de dinero que se ofrece como premio para el ganador del certamen.