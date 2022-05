La tensa noche en el Hotel de los Famosos: hubo exabruptos y Pampita y el Chino Leunis terminaron indignados

Luego de varias semanas de convivencia y desafíos constantes, la tensión comenzó a hacerse cada vez más presente en El hotel de los famosos (eltrece). Los conflictos entre los participantes y los malos tratos aumentaron tanto que, durante la noche del lunes, se vivió uno de los episodios más incómodos de toda la competencia. Insultos, peleas y una discusión que terminó en la descompensación de uno de los jugadores fueron solo algunas de las escenas que se dieron frente a las cámaras. La situación se desbordó de tal manera que incluso los conductores, el Chino Leunis y Pampita Ardohain, decidieron intervenir.

La descompensación de Locho Loccisano y el bullying dentro del hotel

Tras semanas en convivencia, en el Hotel de los famosos surgió un grupo compuesto por Maximiliano “Chanchi” Estévez, Alex Caniggia y Martín Salwe, quienes tienen una forma similar de encarar el juego. Una de sus tácticas es impulsar a que los integrantes voten a aquellos que consideran contrarios y, así, eliminarlos del programa.

El enojo del Chino Leunis en El hotel de los famosos

Su más reciente enemigo es Locho Loccasino, que es el concursante más reciente. Luego de protagonizar una pelea con Alex Caniggia, todo el grupo se puso en su contra y, al parecer, no le hicieron la vida para nada fácil. Esto llegó a su punto máximo durante la desafiante prueba de la H, en la que el joven de 27 años se enfrentó a Walter Queijeiro para ver quien permanecería el el ciclo.

Tras vencer al periodista deportivo, Locho quedó envuelto en un agresivo intercambio con La Familia y decidió retirarse al empezar a sentirse mal. El incómodo encuentro comenzó cuando el Chino Leunis decidió expresar su desaprobación sobre cómo trataban a algunas de las celebridades. “Chicos, ¿qué les pasa a ustedes cuando ven lo que le pasa a Locho? ¿Creen realmente que la actitud de Locho merece lo que ustedes están haciendo con él? Se los pregunto tratando de ser lo más objetivo posible. Esto se parece a una situación de bullying de colegio de niños malos”, expresó el conductor.

Locho Loccisano en El hotel de los famosos

Frente a eso, Martín Salwe le dijo que él no veía todo lo que pasaba dentro del Hotel y que Locho también era responsable de las peleas. “Yo veo todo. Te digo… no debería hablar. Yo veo todo y es… es re violento. Pero es un vacío muy grande, muy fuerte, no es lindo tampoco de ustedes. A mí me pasa eso”, respondió Leunis.

Frustrado y sobrepasado por la situación, Locho se fue cuando le empezó a faltar el aire pero, antes, le dedicó varios insultos a sus compañeros. Una vez recuperado, se paró de nuevo frente a las cámaras y pidió disculpas por haberse dejado llevar por el enojo.

La indignación de Pampita Ardohain

El exabrupto de Loccisano y el enojo del Chino Leunis lejos estuvieron de ser los únicos sucesos incómodos que se vivieron en el hotel ubicado en Cañuelas. Al intentar leer los escritos del libro de quejas, Pampita Ardohain demostró una gran indignación por la cantidad de insultos que algunos de los participantes habían plasmado en las hojas.

“El staff muy maleducado con el gerente. Acá dice al gerente lo insultaron, lo agredieron…No puedo reproducir esto”, expresó, molesta. Y continuó: “Cara de…, chup…, se entiende perfectamente de lo que estoy hablando”. Tras entregarle el libro a Gabriel Oliveri, determinó: “No lo puedo reproducir. Leyendo el libro de quejas se entiende un poco lo que me decís Gabriel”. En respuesta, él aseveró que, si se tratara de un Hotel real, ya habría echado a muchas personas.