El hotel de los famosos: Majo Martino quedó eliminada y antes de irse le robó un beso a un participante

Majo Martino quedó eliminada este lunes de El Hotel de los Famosos (eltrece) tras un intenso desafío ante el participante Locho Loccisano. La panelista se despidió del certamen y de su rival de una manera inesperada. “Estos días fue mi gran compañero de escucha”, aseguró junto después de besarlo en la boca.

Pampita Ardohain, conductora del ciclo, fue la encargada de anunciar el duelo final de la jornada. “Quién se queda y quién se va será por decisión de ustedes. El que gane esta contienda se queda en El Hotel de los Famosos”, les explicó a los participantes y le dio la palabra a Leandro “Chino” Leunis para que explique las reglas del duelo eliminatorio.

El duelo de eliminación en El hotel de los famosos

“Lo que va a definir esto es la competencia, es el duelo de la “H”, informó. En este desafío, cada duelista debe rescatar seis aros del pasillo superior de la H. Para lograrlo deben escalar la rampa, abrir el cofre y bajar con los aros de uno a la vez. Tienen que bajar y tomar la posición 1 y acertar dos aros dentro del recipiente. Luego, pasar al segundo y colocar los dos siguientes. En la tercera posición, colocar los dos restantes, detalló el Chino Leunis. “Recuerden, es de un aro a la vez. El tramo final es subir hasta el pasillo de la H y tomar la tarjeta en la parte central. El primero que la tome y la levante en el aire, va a estar firmando su continuidad en el hotel”, agregó.

“Ahora empieza el juego. Empiezan a competir los leones”, sentenció Chanchi Estévez, uno de los participantes más polémicos, con una risa irónica. Pampita preguntó si estaban preparados y tanto Loccisano como Martino gritaron al unísono: “¡Sí!”. Y se le dio inicio la competencia.

Locho fue el primero en escalar hasta el descanso y buscó el aro para iniciar el juego. Martino también pudo hacerlo, pero con un ritmo más lento que su contrincante. ¿El inconveniente principal que tuvo? Encestar los aros en el interior del recipiente. “Lo que más me está costando es embocar el aro en el cubículo ese. Qué mala puntería estoy teniendo”, confió la panelista.

Esos minutos de retraso le dieron bastante ventaja al participante, que con una gran destreza cumplió con las primeras pruebas y buscó el quinto aro. “Queda el último y es el que más cuesta porque es desde muy lejos. Lo más difícil del juego es buscar el aro, es lo que más te cansa”, afirmó. Mientras Loccisano estaba a un solo paso de lograr con su cometido, su oponente embocó el tercer aro y de a poco se acercó al mismo nivel que su compañero. “¡Sí! Voy por la quinta. Ahí fue cuando dije: ‘Mirá si me quedo’”, resaltó Majo.

El momento en el que Majo Martino logra encestar el cuarto aro Captura de

Luego de un tenso duelo, finalmente fue Locho el que consiguió colocar los cinco aros en el menor tiempo y se ganó el derecho de subir a buscar su tarjeta. “No haré ningún show. Estoy jugando con una amiga y una persona excelente y hermosa, vamos caminando tranquilos sin festejar”, remarcó en el detrás de cámara.

Una vez que recogió la tarjeta, bajó del escenario y se acercó a su compañera para darle un fuerte abrazo. “Es un chico que es buena gente, es buen pibe. No tiene maldad”, dijo Martino.

En ese preciso instante, sus compañeros comenzaron a gritar: “¡Pico, pico, pico, pico!”, y Ardohain se sumó al pedido: “Un pico de despedida no se le niega a nadie”. Fue ahí cuando los dos se dieron el beso tan esperado, en medio de los aplausos de los participantes. “La verdad que la remó tanto Locho en este tiempo, que un besito…”, aseguró Majo.

Majo Martino se despidió de El hotel de los famosos

En su mensaje de despedida, Martino se mostró feliz por los días que pasó en el certamen y Locho le dedicó unas palabras emotivas: “Me entretuviste, me sostuviste y me hiciste muy bien en estos días. Nunca hubiera imaginado conocer a tan linda persona, somos muy parecidos, te agradezco por tanta contención. Espero algún día devolverte todo lo que me diste”, manifestó.

Por su parte, la periodista de espectáculos también le expresó unas palabras de agradecimiento al influencer, ante la mirada atenta de los conductores y compañeros. “Estos últimos días fue mi gran compañero de escucha, de palabras, de abrazos cuando me vio llorar. Es muy importante tener eso acá adentro. Es convivir todo el día y es necesario tener en quién apoyarse, fue un ida y vuelta. No desconfíes nunca de quién sos”, le propuso.