Dura una hora y media, relata un caso real y es ideal para maratonear: el éxito de Netflix que muestra el horror de los influencers

Las producciones basadas en hechos reales poseen un magnetismo particular: la inquietante certeza de que lo que vemos en pantalla ocurrió fuera de la pantalla. La influencer siniestra: la historia de Jodi Hildebrandt es el ejemplo perfecto. El documental, que Netflix estrenó recientemente, no tardó en escalar a lo más alto del ranking y hoy todo el mundo habla de él.

El documental se estrenó el 30 de diciembre y rápidamente se posicionó como una de las producciones más vistas de Netflix (Foto: Netflix)

Bajo la producción de Leslie Mattingly, reconstruye el escalofriante caso de abuso infantil ocurrido en Utah, Estados Unidos. En poco más de una hora y media, detalla cómo Hildebrandt, una terapeuta y coach familiar, construyó un imperio de autoridad profesional durante más de una década. A través de su organización, Connexions Classroom, ofrecía programas de “disciplina consciente” por los que las familias pagaban cientos de dólares, buscando una guía moral que terminó siendo un fraude.

Esa legitimidad no nació solo de sus credenciales, sino de su presencia estratégica en redes. Hildebrandt amplificó su mensaje a través de colaboraciones con influencers de crianza que superaban el millón de suscriptores, para así alcanzar una audiencia masiva. El punto de quiebre llegó cuando unió fuerzas con Ruby Franke, la cara detrás del canal de YouTube 8 Passengers. Franke ya era una figura polémica: durante diez años monetizó la vida de sus seis hijos, documentando desde rutinas escolares hasta castigos extremos que ya habían encendido las alarmas de sus seguidores en 2020.

Hildebrandt con Ruby Franke, la cara detrás del canal de YouTube 8 Passengers

Lo que el documental revela con crudeza es cómo la relación entre Hildebrandt y Franke escaló de una asesoría profesional a una dinámica de culto. Bajo la influencia de Jodi, Ruby comenzó a aislarse de su marido y de sus hijos mayores, radicalizando sus métodos de “disciplina”.

Pero aquella fachada de “perfección” se desmoronó el 30 de agosto de 2023. Ese día, uno de los hijos menores de Franke logró escapar por una ventana de la casa de Hildebrandt en Ivins, Utah. El niño llegó a la casa de un vecino pidiendo agua y comida; sus extremidades estaban envueltas en cinta de embalar y presentaba signos evidentes de desnutrición y heridas abiertas. El relato policial fue desgarrador: los menores eran sometidos a trabajos forzados, privación de alimento y castigos físicos brutales, todo bajo la premisa de “limpiar sus pecados”.

El caso culminó con una condena histórica. En febrero de 2024, tanto Jodi Hildebrandt como Ruby Franke fueron sentenciadas a cumplir cuatro penas consecutivas de entre 1 y 15 años de prisión (el máximo permitido por la ley de Utah), tras declararse culpables de múltiples cargos de abuso infantil agravado.

El mismo caso, otros enfoques

Si ya viste La influencer siniestra: la historia de Jodi Hildebrandt y querés profundizar más sobre el caso, hay dos miniseries que no te podés perder:

Jodi y Ruby: Una secta de pecado y control (2025): una docuserie que desglosa específicamente el método Hildebrandt y cómo lograba quebrar la voluntad de las familias. La podés ver en HBO Max o Apple TV.

Jodi y Ruby: Una secta de pecado y control, tráiler

El demonio en la familia: El caso de Ruby Franke (2025): se centra más en el ascenso y caída del canal de YouTube 8 Passengers y el aislamiento que sufrieron los niños. La podés ver en Disney+.