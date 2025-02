El impactante documental sobre uno de los misterios más grandes de los años 90 que está oculto en Netflix

En medio del gran abanico de contenido que tiene Netflix, los thrillers suelen ser el género más elegido por los suscriptores, sobre todo si este se trata de un caso real y más aún si nunca se resolvió. Debido a esto, es que en esta ocasión te traemos un impactante documental, que si bien arribó a la plataforma el 30 de octubre de 2024, muy poco se habló de él.

Jacobo Grinberg es reconocido mundialmente por sus teorías con respecto a la telepatía YouTube / Isar Adelgaster

El secreto del Doctor Grinberg relata en 90 minutos la misteriosa desaparición de Jacobo Grinberg, considerado como ‘el Einstein de la conciencia’, que llevó el estudio de la psicofisiología más allá de los límites de la ciencia tradicional con la finalidad de acercarse al potencial infinito del cerebro humano y demostrar los primeros indicios de la telepatía.

En 1994, el mexicano tenía 47 años cuando emprendió un viaje a la India para hacer una de sus demostraciones; sin embargo, nunca llegó a destino. Desapareció sin dejar ningún rastro y hasta el día de hoy es un gran misterio sin resolver, que dejó varias teorías conspirativas.

La producción estrenada en Netflix se enfoca en la vida de Jacobo Grinberg, una de las figuras más destacadas de la ciencia (Foto: iMDB)

Una de las primeras hipótesis señalan a Teresa Mendoza, su segunda esposa. Es que según el testimonio de Tony Karam, fundador de Casa Tíbet México, una de las instituciones educativas y culturales pro Tíbet, más antiguas e influyentes de América Latina, y quien sostenía un vínculo cercano con Grinberg, este le habría revelado que le tenía miedo a su mujer y que incluso temía por su vida. Asimismo, Jerry Grinberg, hermano del doctor, aseguró que dormía fuera de su casa porque no quería estar cerca de ella.

Pero, si a este caso real que retrata el director español Ida Cuéllar le faltaba una pizca más de misterio, es esta: tampoco se supo más nada de Mendoza, quien desapareció en 1995, meses después que su marido. A raíz de esto es que Clemente Padilla, el entonces comandante asignado por la procuraduría para investigar el caso, comenzó a indagar más sobre el paradero de la mujer.

Grinberg anunció un viaje a la India para hacer una demostración relacionada con la telepatía, pero nunca llegó a su destino (Foto: iMDB)

Una de las teorías sugiere que Grinberg fue silenciado para evitar que sus descubrimientos llegaran al público. Esta hipótesis está relacionada con que, en varias ocasiones, se reveló que Jacobo sostenía conferencias secretas en Colorado. Asimismo, en 2017, la CIA desclasificó 930,000 documentos entre las décadas de los 40 y los 90, que incluían investigaciones sobre ovnis, experimentos de control mental durante interrogatorios a prisioneros y estudios sobre la telepatía.

Una tercera suposición revela que quizás Grinberg logró encontrar la forma de amplificar su conciencia y desapareció del plano terrenal. Otros, a su vez, creen que fue abducido por seres de otro planeta o extraterrestres.

En medio de la realización del documental, Ari Telch, medio hermano de Jacobo, brindó una entrevista compartida por la TV Azteca en marzo de 2023, en la que contó cómo vivió la desaparición del investigador. “Ya no me pregunto donde está, dejé de hacerlo, fue difícil porque no hubo un duelo, simple y sencillamente desapareció, esperemos que ande en algún lado y seguramente en algún lado estará, aunque no entendamos dónde, pero en algún lado está, y sobre todo, aún existe en la cabeza de esta nueva generación que se acercó a todo lo que él hizo”, señaló.

Estusha Grinberg recuerda a su padre desde sus redes sociales (Foto: captura Instagram/@estushagrinberg)

Por su parte, Estusha Grinberg, hija del científico, utiliza sus redes sociales para recordarlo en fechas especiales. Así fue que el último 12 de diciembre, día en el que hubiese cumplido 78 años, le dedicó unas palabras. “¡Gracias por haber nacido y haberme dado la semilla de la vida, gracias por ser tan maravilloso padre, te amo tanto dónde sea que te encuentres!!“, escribió en la descripción de una imagen retro de ambos.