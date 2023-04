El impactante testimonio de Verónica Macías, la ex de Cacho Garay: cautiverio, fiestas sexuales y amenazas de muerte

escuchar

Sentada en el living de Intrusos, con la voz temblorosa, Verónica Macías habló a corazón abierto. La exmujer de Cacho Garay decidió contar su historia luego de denunciar al cantante cordobés por amenazas y violencia de género . Además de hacer un repaso por el calvario que vivió y que incluyó fiestas sexuales, privación de la libertad y violencia física, la mujer aseguró que tiene miedo por su vida, que decidió hablar porque está harta y que necesita recuperar su vida.

“Son 13 años y es muy difícil reconstruir todo”, arrancó Macías su relato. “Le quiero decir a mi mamá que estoy bien porque sé que me está mirando y sé que esto también duele”, aclaró luego, y reconoció que el silencio que debió mantener durante su relación con Garay fue tal que jamás pudo contar lo que le pasaba.

Sobre cómo comenzó la relación, Macías recordó que ella era una joven que todo lo que quería era desarrollar su pasión. “Yo siempre soñé cantar”, explicó y señaló que desde el principio el artista la manipuló porque le hizo creer que su única posibilidad de tener una carrera era junto a él. “Me decía que si hacía ciertas cosas me iban a pasar cosas lindas”, reveló y no pudo poner en palabras ese pedido, aunque de a poco reveló que se trataba de favores sexuales. “Yo lo único que quería era cantar”, agregó.

La relación comenzó siendo una amistad. Ya siendo parte de su equipo, Macías recordó la primera gira que hizo con Garay. Cuando llegaron al hotel, relató, a todos les dieron una llave menos a ella. “Vos venís conmigo”, le dijo. “No me quedó otra. Me llevó engañada”, aclaró. Una vez en la habitación, ella le preguntó si iba a poder cantar. Su presentación no sucedió hasta tres años después. Entre pregunta y pregunta de los panelistas, Macías aclaró que Garay todo el tiempo intentaba seducirla y que en varias ocasiones le aseguró que no tenía chance de tener una carrera si no era junto a él. También contó que la manipulaba y que logró separarla de todos sus afectos.

El duro descargo de la ex de Cacho Garay tras denunciarlo por violencia de género: “Ya estoy muerta”

Cuando le preguntaron cómo empezaron a ser novios, explicó que en realidad nunca hubo un pedido formal y que fue en la temporada de 2011. Ella había preparado coreografías y material para llevar a la costa y al llegar a Mar del Plata, Garay la llevó a un departamento. “No vas a actuar, eso lleva un proceso”, repasó y no respondió cuando le preguntaron si hacía referencia a favores sexuales. Sin embargo, sí habló de abusos al recordar una fiesta a la que la llevó el cantante en donde habían dos mujeres más. “Era una habitación. Por suerte no me hicieron nada, pero sí sufrí un acoso. Él veía que me estaban acosando y no hacía nada. Y yo decía, ´¿será que esto es normal? Porque las chicas estaban muy sueltas”, recordó.

Ese fue apenas el comienzo de su calvario. A lo largo de los años, reconoció Macías, sufrió abusos de todo tipo “Yo sufrí tortura. Él me hacía participar de fiestas con otras mujeres. Todo era sexo. Él estaba ahí. Yo pensaba que era normal. Me acostumbré”, reveló ante el asombro y el estado de shock de todo el panel del ciclo de América. Cuando la consulta fue si había estado cautiva, la joven no dudó: aseguro que sí. “¿Hubo amor?”, fue otra de las preguntas. “Él no me quiso nunca. Y yo le tuve miedo”, reconoció. Luego contó que intentó escapar, que al irse empezó a llorar y a gritar y escuchó que una mujer del entorno del cantante le dijo: “Hay que matarla a esta mujer porque te va a arruinar”.

Animarse a denunciar

“Para que entiendan por qué yo estoy acá. Primero porque he sufrido abuso, amenazas, violencia, privación de mi libertad. Los que me conocen saben que yo no sé lo que es ir a tomar un té con amigas sin que esta persona me esté amenazando”, dijo. “Yo ya vengo cansada, harta”, agregó luego.

Sobre cómo llegó a realizar la denuncia por la cual Garay fue detenido el pasado miércoles 12 de abril, Macías destacó la participación del periodista de Intrusos, Pablo Layus, quien notó que algo le sucedía y le dio ánimos para que hable. En consecuencia, ella decidió acudir a la Justicia. Acorralado, Garay empezó a amenazarla de muerte. “Empezó por mensaje a decirme cosas y yo lo ignoraba. Me amenazó con que no iba a poder cantar más en mi vida y me dijo que yo no era nadie”, repasó. Además agregó que tuvo actitudes perversas: “Yo hoy hablo acá porque estoy viva”. Y explicó que le tiene miedo al cantante y a su poder e influencia y que incluso llegó a pegarle: “ Quiso matarme cuando me quise ir”.

Sobre las armas que encontraron en su casa durante el allanamiento, ella explicó que “faltan un montón” y que es mentira que eran de los dos. Sobre las amenazas, recordó que ese día que se quiso escapar comenzó a sentir miedo. Además aclaró que la obligó a casarse con él y que lo decidió porque tenía problemas legales. “Él se casó conmigo para zafar de otras cosas”, aclaró. También explicó que la exmujer de Garay sabía lo que sucedía y que el cantante tiene influencias y por eso tiene tanto poder.

Sobre el final del ciclo, José Fiz Chapero, el abogado de la mujer, también salió al aire y aclaró que el shock de Macías es tal que incluso su relato no tiene una lógica cronológica, que el proceso judicial fue muy engorroso y que tardó en entender que la denuncia fue por amenazas con armas de fuego.

LA NACION

Temas Cacho Garay