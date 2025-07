Premios Emmy: Severance, El pingüino, The White Lotus y The Studio, entre las más nominadas

La temporada de premios versión segundo semestre de 2025 acaba de dar su primer paso esta mañana con el anuncio de los nominados a la 77a. entrega de los Emmy, que se llevará a cabo el domingo 14 de septiembre en Los Ángeles con la conducción del comediante Nate Bargatze, quién debutará como anfitrión de la fiesta de la TV de Hollywood.

Adolescencia Tráiler Oficial - Netflix

Las ficciones más nominadas en los rubros principales, mejor miniserie, drama y comedia, respectivamente, resultaron El pingüino, White Lotus (ambas de HBO) y The Studio, la comedia de Apple TV+, que le consiguió la primera mención como mejor actor invitado a un tal Martin Scorsese.

Además, para sorpresa de nadie, entre los programas que competirán por los galardones a lo mejor de la televisión del último año, Adolescencia, la impactante ficción de Netflix, consiguió un lugar destacado con menciones en la categoría de mejor miniserie y mejor actor principal de miniserie para Stephen Graham y mejor intérprete de reparto para Owen Cooper, la revelación del año.

Noah Wyle, en The Pitt (2025)

En la categoría de drama, la competencia será especialmente reñida este año con la presencia en el rubro de los ciclos debutantes Paradise (Disney+) y The Pitt (HBO Max) y los notables La diplomática (Netflix), The Last of Us (HBO), Severance (Apple TV+), Slow Horses (Apple TV+) y The White Lotus (HBO).

El Oso

Por el lado de las comedias, las nominadas de este año son: Abbott Elementary (Disney+), El oso (Disney+), Hacks (HBO Max), Nadie quiere esto (Netflix), Only Murders in the Building (Disney+), Shrinking (Apple TV+), What We Do in the Shadows (Disney+) y la mencionada The Studio (Apple TV+).

Entre las miniseries, las favorita de los más de 10 mil integrantes de la Academia de la televisión que votaron en las nominaciones de este año figuran además de la mencionada Adolescencia, Black Mirror (Netflix), El pingüino (HBO Max), Morir de placer (Disney+) y Monstruos: la historia de Lyle y Erik Menendez (Netflix).

Owen Cooper en Adolescencia

Más allá de los rubros principales, la gran noticia de este año es Owen Cooper, el actor de Adolescencia, quién gracias a la mención en el rubro de mejor intérprete de reparto de una miniserie se convirtió a los 15 años en el más joven en recibir una nominación en esa categoría.

Del otro lado del espectro etario, Kathy Bates consiguió el récord de ser la actriz de mayor edad,con 77 años, en ser votada para competir en el rubro de mejor intérprete femenina en un drama por su trabajo en Matlock.