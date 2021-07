El incómodo debate entre Silvina Escudero y Dolli Irigoyen por el uso de animales vivos en la cocina

El domingo, Dolli Irigoyen y Silvina Escudero estuvieron invitadas a Almorzando con Mirtha Legrand (eltrece). Lo que comenzó como un comentario al pasar que deslizó Juana Viale terminó en un acalorado intercambio de opiniones: la bailarina y la chef discutieron sobre el uso de animales vivos en algunos platos que todavía siguen siendo clásicos de la cocina internacional.

Las otras dos invitadas del programa fueron Patricia Sosa y Sol Pérez, ambas exparticipantes de MasterChef Celebrity, en la primera y segunda temporada, respectivamente. La conductora aprovechó la presencia de la cocinera para consultarle sobre el escándalo que se vivió en las redes sociales cuando la cantante tuvo que cocinar un conejo durante un desafío.

Sosa recordó que le resultó muy difícil preparar ese plato, debido a que es vegetariana hace muchos años y sintió que era imposible no sentir repulsión. Sol Pérez, por su parte, recordó el revuelo que se gestó en la segunda entrega cuando cocinaron caracoles vivos: algunas organizaciones protectoras de animales y grupos de activistas veganos catalogaron como “monstruoso” al ciclo conducido por Santiago del Moro.

El tenso cruce entre Dolli Irigoyen y Silvina Escudero por el uso de animales vivos en la cocina- Fuente: eltrece

Irigoyen trató de explicar lo sucedido y allí comenzó el fuerte debate: “El hecho de que no se sepa cómo se cocinan las cosas, no quiere decir que no se hagan así; nuestras abuelas nos mandaban a juntar caracoles, los ponían en polenta y se cocinaban vivos, como un pulpo que se tira al agua y también una langosta que se pone viva a cocinar en agua caliente”.

Escudero la interrumpió varias veces para expresar: “Pero eso ya no es así”. La chef intentó seguir con su argumento y recalcó: “Uno puede elegir si comer o no comer ese tipo de preparaciones, pero vos te vas a París y cualquier restaurante tiene caracoles en su menú, al igual que la langosta”.

Veganos contra MasterChef Celebrity por burlarse de animales muertos (IG: @voicot)

La bailarina no se sintió conforme con la explicación y aseguró que para ella va más allá de la decisión personal que tome cada individuo: “Desde mi humilde opinión creo que no hay que elegir más el sufrimiento animal, obviamente que hay tradiciones que vienen de nuestros abuelos y de nuestros ancestros, pero se ha estudiado que es un sacrificio animal, entonces cocinar un animal vivo ya hoy creo que es una tortura”.

Dolli continuó con el ida y vuelta, mientras la nieta de “La Chiqui” no podía ocultar los gestos de incomodidad por el tenor que estaba tomando la conversación. “Te hago una pregunta: ¿si lo matás con sal y después lo cocinás, igual lo estás matando?”, consultó la chef. “Claro, hay diferentes maneras de morir que no sean tortuosas, pero tirar un animal vivo a una olla hirviendo es una crueldad total”, respondió Escudero indignada.

La cocinera frenó el tema y le habló directamente a la bailarina. “Silvina te voy a explicar algo: yo no cocino caracoles, me están preguntando y esto pasó en Masterchef; no tengo nada que ver con eso y estoy explicando lo que sucedió”, agregó.

“Si el mundo entero se vuelve vegetariano qué hacemos con todas las gallinas, qué hacemos con todas las vacas, los terneros, los toros”, completó Dolli, dejando entrever que habría una superpoblación animal. Firme en su postura, Escudero cerró: “Sin dudas que habría otros problemas, pero por eso el cambio es paulatino y empieza en cada uno”.

LA NACION