El novio de Dani La Chepi le propuso matrimonio con ayuda de su hija

La vida de Dani La Chepi cambió rotundamente durante la pandemia. Es que, en pleno confinamiento, la influencer se sumó a MasterChef Celebrity 2 y conoció a Javier Cordone, su actual pareja, con quien tiene una particular historia de amor. Él desde la calle, ella desde su balcón, comenzaron un vínculo que tuvo todos los tintes que el aislamiento les permitió: encuentros en supermercados, saludos a lo Romeo y Julieta y finalmente, el momento de conocerse.

Tras varios meses juntos, La Chepi abrió las puertas de su casa para que Javier conociera a su hija Isabella. El encuentro, según mostró la ex MasterChef, su nuevo novio y la niña se llevaron de maravilla. Tanto fue así que el hombre y la pequeña se pusieron de acuerdo para darle una gran sorpresa a La Chepi.

La pareja de La Chepi le pidió casamiento frente a su hija

A través de sus historias de Instagram, la influencer compartió el minuto a minuto de la sorpresa. “Hay algo que me están preparando. Me puso perfume, me peinó”, indicó La Chepi en relación a su hija. En bata, con el pelo atado y separada del resto de la familia, la instagrammer tuvo que aguardar a que le permitieran entrar a la habitación. “Hace media hora están preparando algo”, escribió en uno de sus videos. Al ingresar al cuarto, la luz completamente apagada no le permitía ver qué sucedía, pero cierta música le dio el indicio. “¿Qué va a pasar? Apagaste la luz ¿Qué es?”, consultó La Chepi.

La imagen siguiente develó el misterio y enterneció a todos su seguidores: Javier la esperaba arrodillado, con un anillo en sus manos. En ese momento, se puede ver a Isabella totalmente feliz, celebrando el encuentro que ayudó a organizar. “¡Acepto!”, exclamó La Chepi, que luego se acercó a abrazar a su novio. “Háganlo de verdad”, exigió la niña. “Es de verdad”, le respondió su mamá.

LA NACION