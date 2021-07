Juana Viale brindó detalles de cómo será su exclusiva fiesta de casamiento

Juana Viale sorprendió a los invitados de este domingo de Almorzando con Mirtha Legrand (eltrece) al hablar de su posible fiesta de casamiento y cuándo podría llegar a suceder.

“Juana, ¿vos te vas a casar?”, le preguntó sin rodeos Silvina Escudero. “En algún momento de la vida”, respondió la conductora sin dar mucho detalle. “Pero es cercano, yo escuche que iba a ser este año”, retrucó la bailarina.

“No, no, no. Si me caso, hago un fiestón tal que todos los de este equipo no pueden venir a laburar mañana. Así te lo digo. Hay que esperar que pase la pandemia. Cuando puede suceder, no sé”, aseguró Juanita. “Es lindo el amor, hay que celebrar”, agregó Sofía “Jujuy” Jiménez a lo que Juana asintió con la cabeza y reafirmó: “Sí, hay que celebrarlo”.

El año pasado, Juana confesó en la mesa que su novio, el arquitecto y guitarrista Agustín Goldenhorn, le había propuesto casamiento. “Me propusieron. Será cuando se pueda, de la manera que se pueda”, aclaró.

Y agregó: “Fue algo muy natural. Nunca lo había pensado en mi vida ¿casarme? que raro... Pero no está mal, no se. Estoy convencida, solamente estoy esperando el momento preciso y oportuno para hacerlo”.

