El incómodo momento fuera del aire que vivieron Yanina Latorre y Estefi Berardi tras su fuerte cruce en LAM

Furia, tensión y acusaciones cruzadas en vivo. Eso fue lo que sucedió en LAM (América) con dos de las angelitas principales: Yanina Latorre y Estefi Berardi. La raíz del conflicto fue que la primera de ellas se refirió a una serie de chats que revelarían las infidelidades de Federico Bal, donde su compañera estaría comprometida con el contenido. Ambas se dijeron de todo al aire, pero las cosas no terminaron cuando las cámaras se apagaron porque en el corte también vivieron un incómodo momento que no tardó en viralizarse.

En varias oportunidades, las dos demostraron no tener precisamente “la mejor de las ondas” y no se preocuparon por ocultarlo. No obstante, en los últimos días, una bomba que trajo Yanina después de sus vacaciones terminó con la tregua. Según contó, Fede Bal se separó de su novia Sofía Aldrey, luego de que ella se enterara de reiteradas infidelidades de una insólita manera: “Veía a través de las aplicaciones de sus electrodomésticos que él, por ejemplo, lavaba las sábanas a las tres de la mañana cuando las minas se iban”.

Paralelamente, trascendió la existencia de unos chats que tendrían como protagonistas a Bal y a Berardi. De esta manera, la panelista dio a entender que la joven sería una de las conquistas del hijo de Carmen Barbieri. No obstante, ella, rápidamente lanzó un comunicado en sus historias de Instagram para desmentirlo y hasta amenazó con iniciar acciones legales. Horas más tarde, se cruzó con Latorre en el estudio de América y tuvieron un picante ida y vuelta.

El comunicado de Estefi Berardi luego de que la involucraran con Fede Bal (Foto: Instagram @estefaniaberardi)

La mala onda no fue solo delante de las cámaras, sino que la pica quedó, y todo parecería indicar que estaría lejos de terminarse. Desde la cuenta de Twitter de El ejército de LAM, publicaron un video de qué pasó entre ellas en el corte, tras la acalorada discusión y, en este caso, una imagen dijo más que mil palabras.

El incómodo momento entre Estefi Berardi y Yanina Latorre (TW @elejercitodelam)

Mientras Estefanía caminaba derecho por uno de los pasillos con el teléfono en la oreja, se le cruzó Ángel De Brito y detrás de él, Yanina. Ninguno reparó en su presencia y la ignoraron completamente. Incluso, por una breve fracción de segundo, la panelista de Mañanísima (Ciudad Magazine) tuvo que frenar la marcha para dejar que pase Latorre. Finalmente, todos se retiraron en direcciones distintas.

Yanina Latorre y Estefi Berardi se cruzaron por los chats de Fede Bal

Durante el programa del miércoles, las angelitas protagonizaron un fuerte cruce, tras los presuntos mensajes que habrían intercambiado Berardi y Bal. Yanina acusó a su colega y le aseguró que la que tenía en su poder los chats era ella: “Yo nunca iba a mostrar uno tuyo. Yo que soy una buena compañera y tengo códigos. Vos acá te apurás, quedás mal, todo el mundo ya da por hecho que están los chats y te incriminaste sola. Ayer estabas muy nerviosa y la gente veía tu cara”. Además, le recordó otros episodios donde la cuestionó por información que finalmente terminó por confirmarse.

“Siempre me desacreditaste como profesional y yo siempre tuve la razón en todo. Te atajás, lo llamás llorando a tu abogado Fernando Burlando y quedás mal. Yo que soy la que tengo los chats, nunca hubiera mostrado tus chats, pero dejá de mentir. Vos en este momento, estás mintiendo”. Por su parte, la panelista de Mañanisima, le retrucó: “Mil veces circularon cosas truchas, yo me he equivocado y lo he dicho, y he pedido perdón”.

El fuerte cruce entre Yanina Latorre y Estefi Berardi en LAM

