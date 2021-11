El incómodo momento que vivió Florencia Peña cuando la dejaron plantada en pleno programa

Llevar adelante un programa en vivo no es nada fácil pero Florencia Peña, luego de años en la televisión, tiene las herramientas necesarias para poder manejar cualquier imprevisto. Sin embargo, grande fue su sorpresa cuando una señora se negó a contestar las preguntas de su movilero y ella no tuvo otra opción que continuar, disimulando la incomodidad entre risas.

El objetivo de la edición del jueves era que Campi, quien en ocasiones sale a caminar las calles para hablar con la gente, se dirigiera a su casa para charlar con Denise Dumas que, además de ser una de las participantes de MasterChef Celebrity (Telefe), también es su esposa. El humorista, vestido y maquillado para parecerse a su colega, Marcelo Polino, tuvo la intención de incluir a los transeúntes en el programa. Pero no salió tan bien como esperaba.

“La que sabe es la gente. ‘Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va, señora?”, comenzó diciendo mientras se acercaba a un grupo de tres. Una de ellas, aunque en un principio se mostró dispuesta a participar, retrocedió rápidamente cuando escuchó para quien era la entrevista. El rechazo provocó un estallido de carcajadas en el estudio en donde la sorpresa se mezcló con la indignación.

El desplante que vivió Florencia Peña en pleno programa

Fingiendo enojo, la conductora disparó: “¿Cómo?! Preguntale ¿por qué? Andá atrás y preguntale ¿por qué?”. Campi, obediente, deshizo lo andado y se dirigió nuevamente hacia la mujer para increparla por su negativa. Firme, ella le hizo un gesto negativo con la mano y solamente comentó: “Porque no me interesa nada”.

El cómico se retiró nuevamente mientras las órdenes desde el piso de Telefe se volvían confusas ya que, mientras Florencia insistía en que siguieran preguntándole por qué no querían hablar con ella, Marcelo Polino intentaba continuar con el programa. “No hace falta, dejémoslo ahí. Mientras buscas gente que nos quiera, vamos a ver a Denise Dumas en la gala de MasterChef”, expresó el conductor, poniendo punto final a la discusión.

A medida que Campi caminaba hacia su hogar para hablar con Dumas, la actriz utilizó el momento para continuar bromeando sobre el desplante vivido minutos atrás. “¡Fui ninguneada en vivo! ¿Vos creés que Denise sabe que es mi programa? Yo hasta que no me abra la puerta no te creo que nos va a hablar”, expresó sin dejar de reírse.

Flor de Equipo festejó su primer año de emisiones. Florencia Peña junto a Marcelo Polino, Nancy Pazos, Paulo Kablan, Noe Antonelli, Karina Gao y Analía Franchin brindaron por el éxito de las mañanas de Telefe. Telefé

La participante del reality culinario tardó en abrir la puerta y eso comenzó a generar la duda de si podrían concretar la entrevista. “No atiende, se enteró que era para mí. Pensó que era (nota) con Vero Lozano”, bromeó Flor Peña, haciendo un guiño a su conflicto con la conductora de Cortá Por Lozano (Telefe). Finalmente, la modelo recibió a su marido en su casa y comenzó una entrevista con el panel de Flor de equipo.