Graciela Alfano dijo que Flor de la V “odia a Lizy Tagliani” y amenazó: “Tengo más información”

Este lunes, el nombre de Flor de la V, conductora de Intrusos (América), fue tendencia en Twitter por su reacción al escuchar al aire el desgarrador mensaje de voz que Lizy Tagliani le envió a Marcela Tauro sobre el final de su relación con Leo Alturria. Los usuarios repararon en el presunto “goce” que habría reflejado la animadora ante el dolor de su colega por riñas del pasado.

Ahora, Graciela Alfano, columnista de Socios del espectáculo (eltrece), cargó contra Flor de la V y aseguró que “la odia” a Tagliani. Sorprendido por el comentario de su compañera, el conductor Rodrigo Lussich le repreguntó: “¿La odia Florencia?”. A lo que la actriz respondió con una cruel comparación entre ambas: “Sí, para mi tiene algo… Ojo, Florencia es muy viva, muy inteligente, usa todo lo que puede, y yo creo que hay un odio que tiene que ver con el gran éxito. Porque las vendemos como divas, pero el éxito que tiene Lizy no lo vio nunca Florencia”.

Acto seguido, Lussich le recordó a su compañera que Flor “hizo 50 puntos con Los Roldán”, a la vez que Paula Varela señaló que también “la rompió en el teatro”. Enconada, Alfano replicó: “Ustedes están hablando antigüedades, yo estoy hablando de hoy. (Lizy) es un éxito en teatro, en televisión, en todo, y Florencia es capa caída”.

Graciela Alfano apuntó contra Flor de la V

Asimismo, Alfano aseguró que Tagliani “tiene un éxito del amor” porque “es muy popular”. Al mismo tiempo, opinó que “mucha gente no la quiere” a Florencia. “En cambio, ¿quién no quiere a Lizy?”, se preguntó. En esa línea, la periodista Mariana Brey opinó que “Lizy consiguió algo que Flor no, que es el amor genuino de la gente porque se muestra mucho mas auténtica de lo que se muestra Flor”. En tanto, dijo que la conductora de Intrusos “no se muestra al 100% transparente, (...), en cambio, Lizy, sí”. “Por eso se puede mostrar vulnerable, llora, dice que ama a su novio”, continuó.

Luego de ver el video de la reacción de Flor de la V, Alfano reforzó su concepto y se mostró en desacuerdo con sus compañeros, quienes estimaron que la conductora no se regodeó, sino que no estaba al tanto del contenido del audio que le presentó Tauro, algo que tampoco le gustó: “No le creo nada. Para mí, no sé si vio la nota o no, problema profesional de ella, porque cualquier conductor tiene que conocer el contenido de lo que se envía, sobre todo si es un audio, no es una cosa que la sorprende”.

Flor de la V conduce Intrusos, por América, en reemplazo de Lussich y Pallares, hoy en eltrece Prensa América TV

Perspicaz, Brey le dijo a Alfano si no se estaba “cobrando una factura” con Flor de la V por su histórica pelea en el “Bailando...”. Sincera, Grace no negó que pudiera ser así, y deslizó además tener más datos que no podía revelar. “Tengo más información sobre lo que pasó en algún momento, y no me toquen porque avanzo”, amenazó.