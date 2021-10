El inesperado detalle en el baño de Pampita Ardohain que revolucionó las redes

Este miércoles se estrenó Siendo Pampita (Paramount+), el reality show en donde Pampita Ardohain (43) muestra su intimidad y el día a día junto a Roberto García Moritán (44), su hija Ana y los hijos que tuvo fruto de su relación con Benjamín Vicuña, su trabajo y el vínculo con su núcleo de amigas. Pero más allá del esperable desarrollo de un programa de esas características, un usuario de Twitter se detuvo en una escena en el baño de la modelo y conductora, compartió una imagen de la misma y revolucionó las redes sociales.

A través de cada uno de los 10 episodios de Siendo Pampita, Carolina “Pampita” Ardohain muestra cómo es su día a día entre diversos compromisos laborales, los horarios y actividades de sus hijos; el embarazo de Ana, la nueva integrante de la familia; los vínculos con sus amigos, familiares; y, como no podía ser de otra manera, la relación de pareja con su marido Roberto García Moritán.

Sin dejar pasar ningún detalle, fanáticos de la modelo y jurado de La Academia de ShowMatch (eltrece) no quisieron perderse el arranque de un reality que no estuvo exento de polémica. Y uno de eso detalles generó revuelo entre la comunidad de Twitter.

Un usuario tuiteó una foto con un detalle poco habitual. En la imagen podía verse un accesorio que habitualmente se encuentra en las cocinas de los hogares: “¡Pampita tiene una cafetera en el baño!”, escribió Horacio Marmurek.

Luego de 24 horas de haber sido publicado, el posteo con el excéntrico detalle no para de acumular retuits, comentarios y Me Gusta. Por lo exótico del lugar para una cafetera, no solo abrió el debate entre los usuarios sino que, como era de esperar, dividió las aguas.

Muchos dieron el visto bueno al destacar que no es errado contar con una cafetera en ese ambiente mientras se terminan de alistar para salir o, como en distintos países del mundo, los baños públicos tienen sillones y ciertos lugares para distenderse. Por otra parte, algunos fustigaron a la modelo y al candidato a legislador porteño de Republicanos Unidos porque, según su forma de ver las cosas, el baño está para otras cosas, no para tomar café.

A continuación, algunos de los tuits más destacados en torno a la cafetera que Pampita tiene en el baño:

