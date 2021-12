El inesperado motivo por el que Marcelo Polino se disculpó públicamente con Pampita

Marcelo Polino y Carolina “Pampita” Ardohain mantienen una relación que traspasa lo laboral y podría llegar a considerarse una amistad. Las dos celebridades compartieron muchos años de trabajo juntos y así llegaron a construir un vínculo genuino. Sin embargo, este no fue siempre así y el conductor decidió aclarar algunos asuntos pendientes durante su visita al programa de la modelo.

Sentado en el living de Pampita Online, el magazine de la empresaria en Net Tv, Polino quiso traer a colación un antiguo conflicto. Pero, lejos de realizar reclamos o reproches, su objetivo fue pedirle disculpas públicamente a su entrevistadora por sus duros dichos seis años atrás.

Marcelo Polino recordó el conflicto que vivió con Pampita Ardohain en el 2016 captura de video

En el 2016, ambos formaban parte del jurado de ShowMatch (eltrece) y, como es de esperarse en una competencia, en algunas ocasiones las discusiones se fueron de control. Sumado a que los realitys pueden ser escenario de fuertes cruces, ese mismo año Pampita había protagonizado la polémica separación del padre de sus hijos mayores, Benjamín Vicuña.

La modelo se paseó por los medios y utilizó las redes sociales para denunciar que había encontrado al actor chileno manteniendo relaciones sexuales en un motorhome con Eugenia “China” Suárez, su coprotagonista en la película El hilo rojo. Por ese entonces, la actriz contraatacó acusando a la modelo de mentir y de haberla agredido físicamente sin razón.

La fuerte declaración de Marcelo Polino que dejó atónita a Pampita

En ese conflicto, Polino decidió tomar el bando de la ex Casi Ángeles y se lo hizo saber a Pampita durante una edición del Bailando por un sueño (eltrece). Pero no lo hizo en cualquier circunstancia sino que arremetió contra su compañera mientras juzgaban a Nicole Nuemann, enemiga declarada de Ardohain en ese entonces.

El momento al que se refirió Marcelo Polino durante la entrevista con Pampita Ardohain (Foto: Captura de video)

En esa época, el miembro del jurado disparó: “Nicole, sos la modelo número uno. Creo que fuiste convocada por tu calidad de número uno, no por una pelea. Porque si vamos a revisar cómo llegó cada una acá. Pampita llegó acá porque inventó una historia que había visto a su exmarido con una chica que nada tiene que ver en un motorhome. Así llegó a un reemplazo en este certamen”.

Y, metiendo aún más hondo el dedo en la herida, agregó: “Conozco a la gente que ensuciaste. La China Suárez es una señora y a su familia le hiciste mucho daño con lo que le hiciste. Con lo que inventaste le hiciste daño a una chica y a una familia”.

Volviendo al presente, Polino quiso hacerse cargo y se disculpó con la modelo en vivo. “Te pido disculpas por lo que pasó en ese momento, porque el otro día te vi en el final de ShowMatch y usaste un frase tremenda, que habías llegado como muy rota al show. Era una época más fuerte mía, iba al hueso, en la vorágine del reality todo lo vale y yo contribuía a que vos la pases mal”, reconoció.

Marcelo Polino pasó por el programa de Pampita captura de video

Para cerrar, reflexionó sobre la respuesta que recibió de parte de Pampita tiempo atrás, y remarcó que la considera una amiga, destacando un gesto que tiene muy presente: “El día que volví a trabajar después de la muerte de mi mamá, vos me tomaste de la mano, me llevaste a un costado y tuvimos una charla que no voy a olvidar en la vida”.